https://ria.ru/20220107/vzryv-1766830889.html

В центральной части Китая прогремел взрыв

В центральной части Китая прогремел взрыв - РИА Новости, 07.01.2022

В центральной части Китая прогремел взрыв

Взрыв произошёл в пятницу в городе центрального подчинения Чунцин в центральной части Китая, данных о жертвах и пострадавших пока не поступало, сообщает... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T09:53

2022-01-07T09:53

2022-01-07T20:41

в мире

чунцин

китай

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ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Взрыв произошёл в пятницу в городе центрального подчинения Чунцин в центральной части Китая, данных о жертвах и пострадавших пока не поступало, сообщает Центральное телевидение Китая.Согласно имеющейся информации, взрыв произошёл в районе Улун, в результате чего под завалами оказались люди, их число пока неизвестно.На месте происшествия уже работают экстренные службы.Согласно данным всекитайской переписи 2020 года, в Чунцине проживают более 32 миллионов человек.

https://ria.ru/20220107/frantsiya-1766813984.html

чунцин

китай

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в мире, чунцин, китай