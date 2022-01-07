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В центральной части Китая прогремел взрыв
В центральной части Китая прогремел взрыв - РИА Новости, 07.01.2022
В центральной части Китая прогремел взрыв
Взрыв произошёл в пятницу в городе центрального подчинения Чунцин в центральной части Китая, данных о жертвах и пострадавших пока не поступало, сообщает... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T09:53
2022-01-07T20:41
в мире
чунцин
китай
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ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Взрыв произошёл в пятницу в городе центрального подчинения Чунцин в центральной части Китая, данных о жертвах и пострадавших пока не поступало, сообщает Центральное телевидение Китая.Согласно имеющейся информации, взрыв произошёл в районе Улун, в результате чего под завалами оказались люди, их число пока неизвестно.На месте происшествия уже работают экстренные службы.Согласно данным всекитайской переписи 2020 года, в Чунцине проживают более 32 миллионов человек.
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в мире, чунцин, китай
09:53 07.01.2022 (обновлено: 20:41 07.01.2022)
 
В центральной части Китая прогремел взрыв

В центральной части Китая прогремел взрыв, данных о жертвах пока нет

© REUTERS / StringerНа месте взрыва в районе Улун, Китай
На месте взрыва в районе Улун, Китай - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Stringer
На месте взрыва в районе Улун, Китай
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Взрыв произошёл в пятницу в городе центрального подчинения Чунцин в центральной части Китая, данных о жертвах и пострадавших пока не поступало, сообщает Центральное телевидение Китая.
Согласно имеющейся информации, взрыв произошёл в районе Улун, в результате чего под завалами оказались люди, их число пока неизвестно.
На месте происшествия уже работают экстренные службы.
Согласно данным всекитайской переписи 2020 года, в Чунцине проживают более 32 миллионов человек.
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