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Бойца ВСУ убили во время новогодней пьянки в воинской части
Бойца ВСУ убили во время празднования Нового года в воинской части - РИА Новости, 07.01.2022
Бойца ВСУ убили во время новогодней пьянки в воинской части
Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере возбудила уголовное дело после смерти военнослужащего ВСУ во время празднования Нового года. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T15:35
2022-01-07T16:57
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украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере возбудила уголовное дело после смерти военнослужащего ВСУ во время празднования Нового года. Об этом сообщается на сайте ведомства.Инцидент произошел 30 декабря. По предварительным данным, командование воинской части организовало празднование в преддверии Нового года. После мероприятия трое военных-контрактников прибыли в общежитие в состоянии сильного алкогольного опьянения, а через некоторое время одного из них нашли без сознания. На место вызвали скорую, врачи констатировали смерть. Двух других солдат госпитализировали в тяжелом состоянии.Возбуждено уголовное дело по 115-й статье Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Назначены проверки и экспертизы.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
15:35 07.01.2022 (обновлено: 16:57 07.01.2022)
 
Бойца ВСУ убили во время празднования Нового года в воинской части

В Одессе бойца ВСУ убили во время празднования Нового года в воинской части

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере возбудила уголовное дело после смерти военнослужащего ВСУ во время празднования Нового года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Инцидент произошел 30 декабря. По предварительным данным, командование воинской части организовало празднование в преддверии Нового года. После мероприятия трое военных-контрактников прибыли в общежитие в состоянии сильного алкогольного опьянения, а через некоторое время одного из них нашли без сознания. На место вызвали скорую, врачи констатировали смерть. Двух других солдат госпитализировали в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по 115-й статье Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Назначены проверки и экспертизы.
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