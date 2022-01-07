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Фраза Зеленского на встрече с канцлером Австрии разозлила украинцев
В Киеве возмутились из-за фразы Зеленского на встрече с канцлером Австрии - РИА Новости, 08.01.2022
Фраза Зеленского на встрече с канцлером Австрии разозлила украинцев
Киевский политик Максим Гольдарб рассказал об оскорбительных для украинцев словах президента Владимира Зеленского, произнесенных во время беседы с канцлером... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-07T21:34
2022-01-08T01:13
в мире
украина
австрия
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Киевский политик Максим Гольдарб рассказал об оскорбительных для украинцев словах президента Владимира Зеленского, произнесенных во время беседы с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.Как отметил Гольдарб, Киев чувствовал себя намного лучше в любой форме содружества с ближайшими соседями. Он напомнил, что после включения части страны в состав Русского царства в 1654 году наступила эпоха процветания и прекратились набеги кочевников и поляков. Западные державы, напротив, относятся к Украине хищнически и "пожирают" все, что дает эта земля и населяющие ее люди, считает политик.Переяславская рада — собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, которое состоялось 8 января 1654 года в Переяславе. На нем было принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю.
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в мире, украина, австрия, владимир зеленский
21:34 07.01.2022 (обновлено: 01:13 08.01.2022)
 
В Киеве возмутились из-за фразы Зеленского на встрече с канцлером Австрии

Политик Гольдарб раскритиковал заявления Зеленского о тесных связях Украины с Австрией

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Киевский политик Максим Гольдарб рассказал об оскорбительных для украинцев словах президента Владимира Зеленского, произнесенных во время беседы с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

"Меня настолько покоробила фраза Зеленского на встрече с австрийским канцлером о том, что наши народы связывают давние тесные исторические отношения. Почему покоробила? Называть рабство в Австро-Венгерской империи, которое было уготовано части сегодняшней Украины — Галичине, близкими историческими отношениями, по-моему, свинство", — заявил он в эфире телеканала "Первый казацкий".

Как отметил Гольдарб, Киев чувствовал себя намного лучше в любой форме содружества с ближайшими соседями. Он напомнил, что после включения части страны в состав Русского царства в 1654 году наступила эпоха процветания и прекратились набеги кочевников и поляков. Западные державы, напротив, относятся к Украине хищнически и "пожирают" все, что дает эта земля и населяющие ее люди, считает политик.
Переяславская рада — собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, которое состоялось 8 января 1654 года в Переяславе. На нем было принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю.
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