Фраза Зеленского на встрече с канцлером Австрии разозлила украинцев

21:34 07.01.2022 (обновлено: 01:13 08.01.2022)
В Киеве возмутились из-за фразы Зеленского на встрече с канцлером Австрии
Политик Гольдарб раскритиковал заявления Зеленского о тесных связях Украины с Австрией
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Киевский политик Максим Гольдарб рассказал об оскорбительных для украинцев словах президента Владимира Зеленского, произнесенных во время беседы с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.
"Меня настолько покоробила фраза Зеленского на встрече с австрийским канцлером о том, что наши народы связывают давние тесные исторические отношения. Почему покоробила? Называть рабство в Австро-Венгерской империи, которое было уготовано части сегодняшней Украины — Галичине, близкими историческими отношениями, по-моему, свинство", — заявил он в эфире телеканала "Первый казацкий".
Как отметил Гольдарб, Киев чувствовал себя намного лучше в любой форме содружества с ближайшими соседями. Он напомнил, что после включения части страны в состав Русского царства в 1654 году наступила эпоха процветания и прекратились набеги кочевников и поляков. Западные державы, напротив, относятся к Украине хищнически и "пожирают" все, что дает эта земля и населяющие ее люди, считает политик.
Переяславская рада — собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, которое состоялось 8 января 1654 года в Переяславе. На нем было принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю.
1 января, 19:53Новогоднее обращение Зеленского взбесило украинцев