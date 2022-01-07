https://ria.ru/20220107/vozmuschenie-1766906164.html

Фраза Зеленского на встрече с канцлером Австрии разозлила украинцев

В Киеве возмутились из-за фразы Зеленского на встрече с канцлером Австрии - РИА Новости, 08.01.2022

Фраза Зеленского на встрече с канцлером Австрии разозлила украинцев

Киевский политик Максим Гольдарб рассказал об оскорбительных для украинцев словах президента Владимира Зеленского, произнесенных во время беседы с канцлером... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-07T21:34

2022-01-07T21:34

2022-01-08T01:13

в мире

украина

австрия

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Киевский политик Максим Гольдарб рассказал об оскорбительных для украинцев словах президента Владимира Зеленского, произнесенных во время беседы с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.Как отметил Гольдарб, Киев чувствовал себя намного лучше в любой форме содружества с ближайшими соседями. Он напомнил, что после включения части страны в состав Русского царства в 1654 году наступила эпоха процветания и прекратились набеги кочевников и поляков. Западные державы, напротив, относятся к Украине хищнически и "пожирают" все, что дает эта земля и населяющие ее люди, считает политик.Переяславская рада — собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, которое состоялось 8 января 1654 года в Переяславе. На нем было принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю.

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в мире, украина, австрия, владимир зеленский