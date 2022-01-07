https://ria.ru/20220107/voyna-1766821905.html

Где в этом году может начаться война

Названы регионы, где в 2022 году может вспыхнуть война - РИА Новости, 07.01.2022

Где в этом году может начаться война

Французский журналист Ален Фрашон составил в своей статье в Le Monde список регионов, в которых в 2022 году потенциально может вспыхнуть вооруженный конфликт. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T07:18

2022-01-07T07:18

2022-01-07T07:56

в мире

украина

иран

китай

тайвань

джо байден

нато

дональд трамп

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Французский журналист Ален Фрашон составил в своей статье в Le Monde список регионов, в которых в 2022 году потенциально может вспыхнуть вооруженный конфликт.По мнению автора, одним из таких регионов является Иран. Переговоры по ядерной сделке возобновились, на них удалось достичь небольшого прогресса, однако пространство для компромисса все меньше и меньше. Как считает Фрашон, Тегеран не забыл политику экс-президента США Дональда Трампа, который в одностороннем порядке вышел из договора, поэтому теперь выставляет предварительных условия.К настоящему времени Иран достиг уровня обогащения урана в 60%, при этом до уровня, необходимого для его использования в военных целях, как предполагают эксперты, нужен всего месяц. Это, по словам журналиста, подталкивает Израиль и США к удару по ядерному комплексу Ирана, что, в свою очередь, не останется без ответа, в результате чего конфликт может охватить весь Ближний Восток.Еще один "опасный" регион – Тайвань. По словам автора, Китай проводит маневры, которые, как считают в Вашингтоне, могут привести к "вмешательству" на остров. По его словам, США ранее обязались поставлять Тайваню средства для обороны, однако это не вынуждает их вмешиваться в ситуацию, а президент Джо Байден сохраняет двусмысленность на этот счет.Последний из перечисленных Фрашоном регионов – Украина. Как заявляет журналист, Россия напрямую заявила о своих амбициях, когда представила США требования по гарантиям безопасности, при этом ей необходимо будет действовать в случае, если она не получит удовлетворения по своим красным линиям.В последнее время западные СМИ и Киев регулярно обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. В Кремле считают, что подобные обвинения нужны только как предлог для увеличения у российских границ сил НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20211220/kitay-1764487923.html

https://ria.ru/20220105/nato-1766648536.html

украина

иран

китай

тайвань

россия

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в мире, украина, иран, китай, тайвань, джо байден, нато, дональд трамп, россия