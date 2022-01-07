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Умер второй пострадавший при жесткой посадке вертолета в Башкирии
Умер второй пострадавший при жесткой посадке вертолета в Башкирии - РИА Новости, 07.01.2022
Умер второй пострадавший при жесткой посадке вертолета в Башкирии
Второй пострадавший при жесткой посадке вертолета в Башкирии скончался по дороге в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T08:33
2022-01-07T08:33
2022-01-07T08:33
происшествия
республика башкортостан
минздрав башкирии
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УФА, 7 дек - РИА Новости. Второй пострадавший при жесткой посадке вертолета в Башкирии скончался по дороге в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.Ранее сообщалось, что частный вертолет совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Башкирии, на борту были трое. Уточнялось, что один погиб, двое пострадали."Один человек умер на месте, второй по дороге в машине скорой помощи. Ещё один человек находится в легкой степени тяжести, от госпитализации отказался", - рассказали агентству в минздраве Башкирии.
https://ria.ru/20211228/mi-2-1765745586.html
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происшествия, республика башкортостан, минздрав башкирии
Умер второй пострадавший при жесткой посадке вертолета в Башкирии
Второй пострадавший при жесткой посадке вертолета в Башкирии умер по дороге в больницу