https://ria.ru/20220107/velosipedist-1765082958.html

Как нижегородец доехал на велосипеде до Владивостока

Как нижегородец доехал на велосипеде до Владивостока - РИА Новости, 07.01.2022

Как нижегородец доехал на велосипеде до Владивостока

Двадцатидевятилетний Владислав Повеликин преодолел 13 тысяч километров на велосипеде: по федеральным трассам, грунтовкам, узким горным тропинкам. В пути... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T08:00

2022-01-07T08:00

2022-01-07T08:04

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иркутск

владивосток

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Мария Семенова. Двадцатидевятилетний Владислав Повеликин преодолел 13 тысяч километров на велосипеде: по федеральным трассам, грунтовкам, узким горным тропинкам. В пути приходилось спать в палатке в 20-градусный мороз, ремонтировать двухколесного коня в чистом поле, встречаться с дикими животными. О самых ярких впечатлениях путешественник рассказал РИА Новости."Жизнь выстроилась"Заядлый велосипедист, Владислав решил отправиться во Владивосток. Для него это не первый велопробег: в 2019-м он за два месяца добрался из Нижнего Новгорода до Байкала. Еще раньше прокатился из Карелии до дома. А самая первая поездка была в Казань.Сначала старался уложиться в отпуск или майские праздники, но это не очень его устраивало.Он был директором по административно-технической работе в управляющей компании. Параллельно занимался собственным проектом — велосипедной мастерской, ремонтировал туристическое снаряжение."Когда ушел, полностью посвятил себя этому делу. Это оказалось прибыльнее. После того как сжег мосты, мозги стали работать иначе", — отмечает Владислав.К путешествию готовился полгода — собрал велосипед, способный выдержать нешуточную нагрузку. С собой взял все необходимое для ремонта: дополнительные цепи и тормозные колодки, клей и заплатки для покрышек. Долго составлял маршрут — старался выбирать не крупные трассы, а дороги через деревни или тропы в горах.Стартовал 1 июня, финишировал 7 декабря. Летом проезжал до 200 километров в день. В мороз, по снегу и льду — 90-130."Летом моюсь в реках"Планировал добраться до Владивостока за четыре месяца, но на Алтае понял, что не успеет: слишком много труднопроходимых мест. Пришлось просить родных отправить посылку с теплыми вещами."Когда на улице было ноль градусов, ехал в одежде, рассчитанной на плюс десять. В Иркутске забрал зимний спальник, в Улан-Удэ получил теплую одежду. На велосипед поставил "шиповку", — уточняет собеседник.Летом редко выезжал из диких мест: спал в палатке, телефон заряжал от солнечных панелей, мылся в реках. Владислав занимается моржеванием, так что к студеной воде горных ключей ему не привыкать.Пока было тепло, пользовался палаткой, зимой старался найти помещение. Если не удавалось, располагался на остановках, под мостами. В пути обычно находился до десяти вечера, а то и до полуночи."Медведя не видел, а он меня — да"На второй день встретил лося. Видел лис и сов. А вот с медведями не сталкивался.Запомнилась ночевка в национальном парке "Ергаки" — этим летом медведи там несколько раз нападали на людей, двое погибли."Спал в палатке у входа в парк, а, оказывается, в 30 метрах от меня прошла медведица. Днем там много людей, но, как только свернул с тропы, чтобы срезать, — сразу увидел медвежьи следы. Страшно, начал песни петь: шум отпугивает зверей. Понимал, если встречусь с медведем — все, конец. В компании проще — больше места занимаете, для животного выглядите чем-то крупным, угрожающим", — объясняет Повеликин."Фура сбила"Но главная опасность для путешественника — не дикие животные, а автомобили. Под Хабаровском Владислава бортом зацепила фура. Упал, но повезло: поднырнул под отбойник, а не врезался головой. У велосипеда сломался подседельный штырь. Впрочем, к поломкам веломеханик-самоучка был готов — знал, как отремонтировать двухколесного коня в чистом поле с минимумом инструментов.Еще одно происшествие случилось на Алтае, когда велосипедист направлялся на высокогорное плато Укок. Заваленные камнями перевалы сложно преодолевать на двух колесах, обычно здесь ездят на полноприводных грузовиках."Август, ноль градусов, ливень, я добрался до высоты снега, меня догоняет машина: "Садись". Отказываюсь, но мне говорят: "Сейчас ты поднимешься, но там еще три таких перевала". Согласился. Велик положил в кузов, сам — в кабину. Другие пассажиры и водитель каждый перевал "духанили": выливали стопку духам и сами принимали. Ну такие традиции. Когда спускались с последнего перевала, у ЗИЛа отказали тормоза: машина понеслась по кочкам, я спиной бился о потолок… Полный хаос. Замок на двери не выдержал — меня выбросило по пояс, затащили обратно. Внизу был пригорок, и мы должны были улететь с него, но тут водитель дернул ручник — машина остановилась. Я чувствовал себя беспомощным — ничего не мог контролировать. Понял, что мне комфортнее на велосипеде. Считаю это вторым днем рождения", — вспоминает путешественник."Под Читой встретил араба"Владислав вел блог о путешествии, о нем показали сюжет в региональных новостях. Стали узнавать на дорогах, водители останавливались, чтобы сфотографироваться: "Каждый день общался с огромным числом новых людей, в конце лица просто превратились в хоровод"."Под Читой я встретил араба по имени Хамат. Он прилетел на самолете во Владивосток, автомобиль доставил на пароме. Мы познакомились на трассе: тормозит машина, выходит бородатый мужчина в красно-белой чалме и национальной одежде до пят. Ехал он в Москву через Алтай, Тыву. Для меня это было сюрреалистично", — признается Владислав.Особенно ценными были встречи с простыми людьми: "В них нет шелухи. Интересно было послушать их речь. Перед Читой меня приютили на ночь в дежурке лесхоза. Там постоянно говорят "че-кого". Это непривычно, но, на самом деле, отражает местную культуру. Я как будто побывал на экскурсии".Дальняя дорога раскрепощает. "Когда живешь в городе, стесняешься подойти к девушке познакомиться, это для меня психологически некомфортно. А тут становишься общительным — просто нет другого варианта. Рамки стираются".Владислав уверен: это не последнее его путешествие.

https://ria.ru/20211017/zapovedniki-1754791481.html

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общество, иркутск, владивосток, республика алтай, москва