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Террористы наносят ущерб имуществу Казахстана, заявил Токаев

Террористы наносят ущерб имуществу Казахстана, заявил Токаев - РИА Новости, 07.01.2022

Террористы наносят ущерб имуществу Казахстана, заявил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что террористы продолжают наносить ущерб имуществу страны, применяют оружие в отношении граждан. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T11:59

2022-01-07T11:59

2022-01-07T15:07

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касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что террористы продолжают наносить ущерб имуществу страны, применяют оружие в отношении граждан."Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан", - заявил президент в ходе обращения.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Обращение президента Казахстана Токаева к нации Публикуем полное видеовыступление обращения президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева 2022-01-07T11:59 true PT8M07S

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