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Террористы наносят ущерб имуществу Казахстана, заявил Токаев
Террористы наносят ущерб имуществу Казахстана, заявил Токаев - РИА Новости, 07.01.2022
Террористы наносят ущерб имуществу Казахстана, заявил Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что террористы продолжают наносить ущерб имуществу страны, применяют оружие в отношении граждан. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T11:59
2022-01-07T11:59
2022-01-07T15:07
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что террористы продолжают наносить ущерб имуществу страны, применяют оружие в отношении граждан."Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан", - заявил президент в ходе обращения.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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Обращение президента Казахстана Токаева к нации
Публикуем полное видеовыступление обращения президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева
2022-01-07T11:59
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РИА Новости
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, видео
11:59 07.01.2022 (обновлено: 15:07 07.01.2022)
Террористы наносят ущерб имуществу Казахстана, заявил Токаев
Президент Казахстана Токаев: террористы продолжают наносить ущерб имуществу страны