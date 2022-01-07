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Токаев: контртеррористические акции нужны до полного уничтожения боевиков
Токаев: контртеррористические акции нужны до полного уничтожения боевиков - РИА Новости, 07.01.2022
Токаев: контртеррористические акции нужны до полного уничтожения боевиков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что контртеррористические акции в стране следует продолжать до полного уничтожения боевиков, сообщила... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T07:16
2022-01-07T07:16
2022-01-07T07:16
беспорядки в казахстане
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казахстан
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что контртеррористические акции в стране следует продолжать до полного уничтожения боевиков, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.Токаев провел в пятницу утром заседание контртеррористического штаба с участием руководства администрации президента, совета безопасности, силовых структур. На заседании обсуждали оперативную обстановку в стране, ход антитеррористической операции, ситуация в регионах."Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", - приводятся в сообщении слова Токаева.
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
Токаев: контртеррористические акции нужны до полного уничтожения боевиков
Президент Казахстана Токаев: контртеррористические акции нужны до уничтожения боевиков