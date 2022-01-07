https://ria.ru/20220107/ukraina-1766815380.html
Украина набросилась на Европу
Посол Украины в ФРГ выступил с упреком в адрес Европы - РИА Новости, 07.01.2022
Украина набросилась на Европу
Европа и Германия "слишком быстро забыли" о стремлении Украины к членству в ЕС, об этом в эфире радиостанции WDR заявил украинский посол в Берлине Андрей... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T02:36
2022-01-07T02:36
2022-01-07T04:57
в мире
украина
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евросоюз
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андрей мельник
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Европа и Германия "слишком быстро забыли" о стремлении Украины к членству в ЕС, об этом в эфире радиостанции WDR заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.Дипломат призвал Брюссель принимать "более смелые решения" в вопросе предоставления Киеву перспектив членства в Евросоюзе и НАТО."Что касается Евросоюза, это требование и желание со времен "майдана", тогда выступали не только против (экс-президента Виктора. – прим. ред.) Януковича, но, прежде всего, за членство в ЕС. К сожалению, об этом слишком быстро забыли в Европе и Германии", - пожаловался Мельник.При этом он выразил надежду, что новое немецкое правительство по сравнению со своими предшественниками будет действовать иначе. "Порочный круг должен быть разорван", - заявил посол.Мельник уже не раз выступал с сомнительными высказываниями. Так, он заявлял, что Берлин должен помочь Киеву вернуть под контроль Крым — по его словам, это моральный долг Германии, вытекающий из "вечной исторической ответственности перед Украиной за нацистскую тиранию". Также он говорил о том, что та же "историческая ответственность" обязывает Берлин добиваться вступления Украины в НАТО.
https://ria.ru/20211228/ukraina-1765776211.html
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в мире, украина, европа, германия, евросоюз, нато, андрей мельник
02:36 07.01.2022 (обновлено: 04:57 07.01.2022)
Посол Украины в ФРГ выступил с упреком в адрес Европы
Посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что Европа быстро забыла о стремлении Киева в ЕС
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Европа
и Германия
"слишком быстро забыли" о стремлении Украины
к членству в ЕС, об этом в эфире радиостанции WDR
заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник
.
Дипломат призвал Брюссель принимать "более смелые решения" в вопросе предоставления Киеву перспектив членства в Евросоюзе
и НАТО
.
"Что касается Евросоюза, это требование и желание со времен "майдана", тогда выступали не только против (экс-президента Виктора. – прим. ред.) Януковича, но, прежде всего, за членство в ЕС. К сожалению, об этом слишком быстро забыли в Европе и Германии", - пожаловался Мельник.
При этом он выразил надежду, что новое немецкое правительство по сравнению со своими предшественниками будет действовать иначе. "Порочный круг должен быть разорван", - заявил посол.
Мельник уже не раз выступал с сомнительными высказываниями. Так, он заявлял, что Берлин должен помочь Киеву вернуть под контроль Крым — по его словам, это моральный долг Германии, вытекающий из "вечной исторической ответственности перед Украиной за нацистскую тиранию". Также он говорил о том, что та же "историческая ответственность" обязывает Берлин добиваться вступления Украины в НАТО.