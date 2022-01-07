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https://ria.ru/20220107/trilliony-1766875463.html
Байден дал возможность России зарабатывать триллионы долларов
Байден дал возможность России зарабатывать триллионы долларов - РИА Новости, 07.01.2022
Байден дал возможность России зарабатывать триллионы долларов
Политика президента США Джо Байдена в сфере энергетики позволяет России и странам ОПЕК обогатиться на экспорте нефти. Об этом пишет американский портал Power... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T15:50
2022-01-07T15:50
экономика
сша
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джо байден
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена в сфере энергетики позволяет России и странам ОПЕК обогатиться на экспорте нефти. Об этом пишет американский портал Power the future.Как говорится в материале, "зеленая повестка" в Соединенных Штатах в том виде, в котором она существует сегодня, подрывает экономический потенциал Запада и дает возможность России, Ирану и Саудовской Аравии зарабатывать триллионы долларов. По словам автора, глава Белого дома искусственно подавляет производство ископаемого топлива и игнорирует тот факт, что нефть и газ — это надежные источники энергии, на которые существует постоянный спрос.В последние месяцы в США наблюдается энергетический кризис. Рост биржевых цен на топливо начался в третьем квартале 2021 года. Осенью нефтяные котировки марки Brent приблизились к отметке $85 за баррель. Это, в свою очередь, спровоцировало серьезный скачок стоимости бензина в Штатах. С января 2021 года он подорожал с 0,62 до 0,83 доллара за литр, обновив семилетний рекорд.
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экономика, сша, иран, brent, джо байден, опек, россия
15:50 07.01.2022
 
Байден дал возможность России зарабатывать триллионы долларов

Power the future: президент США Байден своей политикой дал России возможность обогатиться

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена в сфере энергетики позволяет России и странам ОПЕК обогатиться на экспорте нефти. Об этом пишет американский портал Power the future.
Как говорится в материале, "зеленая повестка" в Соединенных Штатах в том виде, в котором она существует сегодня, подрывает экономический потенциал Запада и дает возможность России, Ирану и Саудовской Аравии зарабатывать триллионы долларов. По словам автора, глава Белого дома искусственно подавляет производство ископаемого топлива и игнорирует тот факт, что нефть и газ — это надежные источники энергии, на которые существует постоянный спрос.
"В результате мы платим больше за энергию и, что хуже, платим ОПЕК и России. <…> Американские избиратели, вероятно, припомнят это в ноябре наступившего года", — подытоживается в статье.
В последние месяцы в США наблюдается энергетический кризис. Рост биржевых цен на топливо начался в третьем квартале 2021 года. Осенью нефтяные котировки марки Brent приблизились к отметке $85 за баррель. Это, в свою очередь, спровоцировало серьезный скачок стоимости бензина в Штатах. С января 2021 года он подорожал с 0,62 до 0,83 доллара за литр, обновив семилетний рекорд.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
Вчера, 18:56
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ЭкономикаСШАИранBrentДжо БайденОПЕКРоссия
 
 
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