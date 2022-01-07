Байден дал возможность России зарабатывать триллионы долларов
Power the future: президент США Байден своей политикой дал России возможность обогатиться
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена в сфере энергетики позволяет России и странам ОПЕК обогатиться на экспорте нефти. Об этом пишет американский портал Power the future.
Как говорится в материале, "зеленая повестка" в Соединенных Штатах в том виде, в котором она существует сегодня, подрывает экономический потенциал Запада и дает возможность России, Ирану и Саудовской Аравии зарабатывать триллионы долларов. По словам автора, глава Белого дома искусственно подавляет производство ископаемого топлива и игнорирует тот факт, что нефть и газ — это надежные источники энергии, на которые существует постоянный спрос.
"В результате мы платим больше за энергию и, что хуже, платим ОПЕК и России. <…> Американские избиратели, вероятно, припомнят это в ноябре наступившего года", — подытоживается в статье.
В последние месяцы в США наблюдается энергетический кризис. Рост биржевых цен на топливо начался в третьем квартале 2021 года. Осенью нефтяные котировки марки Brent приблизились к отметке $85 за баррель. Это, в свою очередь, спровоцировало серьезный скачок стоимости бензина в Штатах. С января 2021 года он подорожал с 0,62 до 0,83 доллара за литр, обновив семилетний рекорд.