https://ria.ru/20220107/trilliony-1766875463.html

Байден дал возможность России зарабатывать триллионы долларов

Байден дал возможность России зарабатывать триллионы долларов - РИА Новости, 07.01.2022

Байден дал возможность России зарабатывать триллионы долларов

Политика президента США Джо Байдена в сфере энергетики позволяет России и странам ОПЕК обогатиться на экспорте нефти. Об этом пишет американский портал Power... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T15:50

2022-01-07T15:50

2022-01-07T15:50

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена в сфере энергетики позволяет России и странам ОПЕК обогатиться на экспорте нефти. Об этом пишет американский портал Power the future.Как говорится в материале, "зеленая повестка" в Соединенных Штатах в том виде, в котором она существует сегодня, подрывает экономический потенциал Запада и дает возможность России, Ирану и Саудовской Аравии зарабатывать триллионы долларов. По словам автора, глава Белого дома искусственно подавляет производство ископаемого топлива и игнорирует тот факт, что нефть и газ — это надежные источники энергии, на которые существует постоянный спрос.В последние месяцы в США наблюдается энергетический кризис. Рост биржевых цен на топливо начался в третьем квартале 2021 года. Осенью нефтяные котировки марки Brent приблизились к отметке $85 за баррель. Это, в свою очередь, спровоцировало серьезный скачок стоимости бензина в Штатах. С января 2021 года он подорожал с 0,62 до 0,83 доллара за литр, обновив семилетний рекорд.

https://ria.ru/20220106/geopolitika-1766783493.html

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экономика, сша, иран, brent, джо байден, опек, россия