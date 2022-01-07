https://ria.ru/20220107/tigry-1765193577.html

"Жалко их — выкупай". Как акробат и ветеринар открыли хоспис для тигров

"Жалко их — выкупай". Как акробат и ветеринар открыли хоспис для тигров - РИА Новости, 07.01.2022

"Жалко их — выкупай". Как акробат и ветеринар открыли хоспис для тигров

Сотрудники цирка Дмитрий Ким и Яна Олейник бросили арену и создали единственный в России хоспис для крупных кошек. Они уже спасли больше десяти львов,... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T08:00

2022-01-07T08:00

2022-01-07T08:03

общество

новый год тигра по восточному календарю

новосибирск

северный кавказ

тигры

россия

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Сотрудники цирка Дмитрий Ким и Яна Олейник бросили арену и создали единственный в России хоспис для крупных кошек. Они уже спасли больше десяти львов, леопардов, тигров. Одного подопечного хозяин держал во дворе на цепи — как сторожевого пса. У другого из-за неправильного питания развилась "хрустальная болезнь". Чтобы помочь хищникам, супруги продали машину и квартиру.Полосатый Астон МартинШесть лет назад, когда Дмитрий и Яна были с цирком на гастролях в Дагестане, в дверь их трейлера постучался незнакомец. Представился директором передвижного зоопарка и попросил посмотреть новорожденных тигрят: "Что-то чахнут на глазах".Супруги не удивились: на Северном Кавказе в частных домах живут десятки хищников. Их дарят — как статусный презент, покупают для мини-зоопарков. Потом животных запирают в крошечные клетки или сажают на цепь во дворе.Приехав в зоопарк, Яна была шокирована: в кошачьей переноске лежали два лысых комочка с окровавленными носами.Предложила хозяину забрать тигрят, выходить, а потом вернуть обратно. Но тот был непреклонен: "Жалко тебе их — выкупай". Потребовал 350 тысяч за каждого."Продали машину, заняли у директора цирка. Хватило только на одного. Начали собирать на второго, но не успели — умер", — рассказывает Яна.Спасенного тигренка назвали Астон Мартин."Я понял, что с такими долгами машины у нас не будет долго. Так пусть хотя бы тигр с автомобильной кличкой останется", — смеется Дмитрий. Со временем у бывших циркачей появились Хонда, Роллс-Ройс, Инфинити.Астона хотели пристроить в зоопарк или цирк. Но после длительного лечения его пришлось кастрировать, а в зоопарки таких не берут. И он стал первым питомцем единственного в России хосписа для крупных кошек. Сейчас здесь уже девять тигров, один леопард и пума."Подтолкнула пандемия"Цирк был мечтой Яны с детства. Еще в саду она всем говорила, что хочет стать ветеринаром и лечить дрессированных животных. Так и случилось — за кулисами она проработала почти 20 лет. Здесь же встретила Дмитрия — акробата, из цирковой семьи.Яна лечила многих животных, но особенно ей нравились именно крупные кошки — с ними был полный контакт. Но она и подумать не могла, что заведет собственных хищников: "Я ведь понимала, что это огромная ответственность. Эти животные отнимают все время".Первые полгода Астон жил с новыми хозяевами в трейлере. Когда подрос, продали квартиру в Кургане и построили вольер. Тогда уже появились и другие подопечные. Тигрицу Хонду выкупили из контактного зоопарка — там ее признали "некондиционной"."Она вообще девочка с характером. Не любит, когда ее тискают. На руках не сидела категорически, огрызалась", — говорит Яна.Потом добавились две львицы. Одну держали в частном доме вместе с кошками, от которых она подцепила тяжелые инфекции, в том числе вирусную пневмонию. "Результат — фиброз легких, — объясняет ветеринар. — При такой патологии животное дышит с трудом. Все время была на паллиативной терапии. В четыре года умерла от онкологии".После приобретения нескольких тигров артисты еще гастролировали, животные участвовали в некоторых номерах. Но в 2020-м — локдаун, выступления прекратились. Тогда и появился хоспис."Мы с Дмитрием давно об этом думали. Времени не хватало. Подтолкнула пандемия. Дима занялся изготовлением металлоконструкций — сейчас это наш основной бизнес. Плюс помощь с двух каналов в YouTubе — русском и китайском. В КНР тигров очень почитают. В то же время там из их костей и клыков делают средства народной медицины. Такая вот страна контрастов".Обед со шкурой и внутренностямиПрокормить тигров — задача не из простых. В день хищник съедает в зависимости от сезона от пяти до десяти килограммов мяса — говядины, конины, курицы, свинины. Причем минимум дважды в неделю им нужно давать неосвежеванные тушки со шкурой и внутренностями. Только на мясо уходит от 200 до 300 тысяч рублей в месяц. Летом супруги выращивают кур — в день тигр может съесть четыре-пять тушек. Зимой приходится покупать, так как нет теплого птичника.В хосписе стараются соблюдать биологические ритмы животных. Например, кормят раз в день — с часу до двух ночи. "Тигры — хищники сумеречные, они активны с девяти вечера и до трех ночи. В это время мы стараемся их занять: предлагаем игрушки с запахом или с сюрпризом внутри", — говорит Яна.К слову, в отличие от домашних котов, аромат валерианы тигры не любят. Предпочитают эвкалипт, коровью шкуру и лошадиный навоз.Еда не главная статья расходов. Вольеры еще дороже. "На каждое животное у нас по сто квадратов. Только у старичка-леопарда чуть меньше. Нормальный вольер стоит около миллиона. И это притом что за каркасы мы не платим — у нас свое производство", — уточняет собеседница.Живут основатели хосписа на окраине Новосибирска, где арендуют два гектара земли. Дома нет — по-прежнему ютятся в трейлере. Собираются купить участок в четыре гектара.Идеальная машина для убийстваОбычно хищников Яна с Дмитрием выкупают. Но иногда владельцы сами передают в хоспис проблемных животных. Так было, например, с леопардом Гердом. Он успел сменить нескольких хозяев — поработал и в кино, и в цирке. А потом стал не нужен. Сейчас ему 17 лет. По человеческим меркам — глубокий старик."Взрослое животное сложно пристроить. Обязательно найдется какой-нибудь "добряк", который сфотографирует пожилого тигра и распространит в соцсетях с припиской, что в этом зоопарке питомцев мучают. Никто не задумывается, что зверю может быть уже 20 лет и сородичей из дикой природы он пережил три раза. А старость никого не украшает", — вздыхает Яна.Именно для таких животных в первую очередь и создали хоспис.Герда лечили полгода. У леопарда не было верхних клыков. Вместо них — сгнившие осколки, доставляющие ужасную боль. "Видимо, зубы его давно беспокоят. Прежние хозяева обратились за неквалифицированной помощью, и вот итог".Обследуют и лечат даже самых сложных пациентов на месте. Для этого в хоспис выезжает госпиталь дикой природы. "Это уникальный проект: собираются лучшие ветеринарные врачи и отправляются в командировку со всем необходимым оборудованием — УЗИ, рентгеном, операционной и лабораторией для анализов".К медицинским манипуляциям животные привыкли. Многие обучены давать лапу, чтобы у них взяли кровь. Некоторые умеют принимать правильную позу для измерения температуры или укола.Ни разу за 20 лет работы с крупными кошками на Яну не нападали. Но тигр может ранить случайно, во время игры — от избытка чувств."Это ведь по сути 300-киллограммовая машина для убийства. Тигру не надо атаковать, чтобы тебя убить", — отмечает она.Рысь без ушейСупруги надеются, что диких животных, нуждающихся в их помощи, станет меньше. Правда, в 2022-м, видимо, этого не произойдет. В год Тигра кто-то обязательно подарит друзьям хищного котенка, которому уже через несколько месяцев сложно будет найти место даже в загородном доме.Кроме того, с января для цирков и зоопарков ввели обязательное лицензирование. Мелкие организации нужных условий для животных обеспечить не смогут. Многие передвижные зоопарки закрываются, и зверей распродают. Например, прямо перед Новым годом новосибирскому хоспису пришлось выкупить за 300 тысяч пуму, рысь и леопарда, которых раньше возили по городам, — хозяин просто не знал, как прокормить хищников. Двум новичкам уже нашли новый дом в больших зоопарках — туда они отправятся весной. Ну а рысь, скорее всего, останется в Новосибирске — у нее из-за обморожения нет кончиков ушей, а также сломаны четыре клыка. Для выставок она не годится.В хоспис берут не всех. Яна и Дмитрий считают: если зверь испытывает постоянные страдания или не может нормально питаться, гуманнее его усыпить.

https://ria.ru/20190103/1548219268.html

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общество, новый год тигра по восточному календарю, новосибирск, северный кавказ, тигры, россия