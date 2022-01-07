https://ria.ru/20220107/tigrenok-1766842655.html

В Приморье возбудили дело из-за убийства амурского тигренка

В Приморье возбудили дело из-за убийства амурского тигренка - РИА Новости, 07.01.2022

В Приморье возбудили дело из-за убийства амурского тигренка

Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства краснокнижного тигра, чей труп с огнестрельными ранениями нашли в Приморье, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T11:26

2022-01-07T11:26

2022-01-07T11:26

происшествия

уссурийск

приморский край

центр "амурский тигр"

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ВЛАДИВОСТОК, 7 янв – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства краснокнижного тигра, чей труп с огнестрельными ранениями нашли в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.Ранее в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края РИА Новости сообщили, что в Красноармейском районе обнаружен труп тигренка с признаками смерти от рук человека. Труп животного отправили в Уссурийск на экспертизу, в этом государству оказывает помощь АНО "Центр "Амурский Тигр"."В МО МВД России "Дальнереченский" поступило сообщение о том, что около села Лимонники Красноармейского района Приморского края в лесном массиве на льду реки обнаружена туша дикого животного. Предварительно установлено, что самка амурского тигра погибла в результате огнестрельных ранений", - сообщил собеседник агентства.По его словам, сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз."Подразделением дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных). Сотрудники полиции уточняют все обстоятельства гибели животного, а также проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших противоправное деяние", - добавили в УМВД.Полиция просит ставших очевидцами происшествия или обладающих информацией об обстоятельствах убийства тигра обращаться по телефонам 102, 8 (42359) 21-1-63, 8 (42359) 21-2-73, 8 (42359) 21-2-22. Конфиденциальность гарантирована.За незаконную добычу редких и исчезающих видов фауны, занесенных в Красную книгу, грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число этих хищников в РФ превышает 600 особей.

https://ria.ru/20220106/obschenie-1766691823.html

https://ria.ru/20211230/zakon-1766037036.html

уссурийск

приморский край

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происшествия, уссурийск, приморский край, центр "амурский тигр"