https://ria.ru/20220107/tigr-1766827136.html

В Приморье нашли убитого человеком амурского тигренка

В Приморье нашли убитого человеком амурского тигренка - РИА Новости, 07.01.2022

В Приморье нашли убитого человеком амурского тигренка

Труп краснокнижного амурского тигренка с признаками смерти от рук человека найден в Приморье, сообщили РИА Новости в региональном министерстве лесного хозяйства РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T09:06

2022-01-07T09:06

2022-01-07T09:06

происшествия

уссурийск

красноармейский район

центр "амурский тигр"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152983/09/1529830991_0:50:1500:894_1920x0_80_0_0_ed717e142fd4269555ec663ae4123278.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 янв – РИА Новости. Труп краснокнижного амурского тигренка с признаками смерти от рук человека найден в Приморье, сообщили РИА Новости в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира."На территории Красноармейского района обнаружен труп амурского тигра с признаками смерти от рук человека. В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Труп животного отправили в Уссурийск на экспертизу, в этом государству оказывает помощь АНО "Центр "Амурский Тигр", - сообщил собеседник.Он напомнил, что ранее ответственность за убийство краснокнижного животного была ужесточена. Теперь за отстрел амурского тигра можно получить реальный срок лишения свободы с крупным денежным штрафом. Также лишиться свободы можно за незаконную продажу или приобретение краснокнижных животных."Кроме того, виновные обязаны компенсировать ущерб, причиненный особо охраняемым объектам животного мира. В случае с тигром сумма иска составляет более 2 миллионов рублей", - добавил собеседник.Telegram-канал Amur Mash сообщает, что на теле тигренка найдены следы от пуль.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число этих хищников в РФ превышает 600 особей.

https://ria.ru/20220106/obschenie-1766691823.html

уссурийск

красноармейский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уссурийск, красноармейский район, центр "амурский тигр", россия