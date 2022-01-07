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Адвокат Порошенко показал скриншоты об аресте активов "Пятого" и "Прямого"
Адвокат Порошенко показал скриншоты об аресте активов "Пятого" и "Прямого" - РИА Новости, 07.01.2022
Адвокат Порошенко показал скриншоты об аресте активов "Пятого" и "Прямого"
Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене по делу о поставках угля с неподконтрольного Киеву Донбасса, Игорь Головань... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T17:17
2022-01-07T17:40
в мире
украина
киев
петр порошенко
керченский пролив
европейская солидарность
facebook
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КИЕВ, 7 янв - РИА Новости. Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене по делу о поставках угля с неподконтрольного Киеву Донбасса, Игорь Головань опубликовал скриншоты об аресте активов телеканалов "Пятый" и "Прямой", таким образом опровергая информацию госбюро расследований (ГБР) о том, что активы телеканалов по делу не арестовывались.Ранее в пресс-службе партии "Европейская солидарность" заявили, что Печерский районный суд Киева кроме имущества экс-президента Украины Петра Порошенко арестовал активы и счета телеканалов "Прямой" и "5 канал". Государственное бюро расследований Украины в пятницу опровергло информацию об аресте активов телеканалов. Порошенко продал свои телеканалы "5 канал" и "Прямой" после принятия закона об олигархах."Не арестовывали, лгут, активов "Прямого" и "5 канала". Но вот же скриншот решения об аресте, а ниже скриншот прокурорского ходатайства, которое ее честь Бортницкая в свое определение вместе с ошибками и цепочками переписала. А там черным по белому: ГП "ТРК" НБМ – Запорожье" и ООО "Телекомпания "Автор ТВ". Компании, имеющие прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов. Вот только части Петра Порошенко в капитале этих юридических лиц давно нет. Петр Порошенко давно и публично передал эти активы ООО "Свободные медиа", учредителями которого является десяток известных журналистов и народных депутатов. То есть прокуроры и судья умышленно наложили арест на уже не принадлежащие Петру Порошенко медиаактивы", - написал адвокат в Facebook. Он также добавил к посту скриншоты решений.Кроме того, Головань заявил, что в решениях допущены ошибки, однако защита Порошенко не считает это случайностью. "Они еще и вместо кода ООО "Телекомпания "Автор ТВ" указали код другого актива ООО "Свободные медиа" - ООО "ТРК "Экспресс-Информ". Однако мы не думаем, что это от глупости и типичного для генпрокурорского офиса и ГБР (госбюро расследований - ред.) непрофессионализма. Мы убеждены, что (прокуроры - ред.) Белкин, Потапенко, Сафарян и ее честь Бортницкая действовали умышленно, поскольку главный, по нашему убеждению, заказчик (президент Украины Владимир) Зеленский заинтересован именно в уничтожении оппозиционных телеканалов. Как бы там ни было, незаконно наложен арест на медиаактивы ООО "Свободные медиа". И я убежден, что владельцы ООО "Свободные медиа" не только апелляцию подадут, но и потребуют расследование действий Белкина, Потапенко, Сафаряна и Бортницкой", - добавил он.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Он находится за границей и заявил, что вернется в Киев 17 января. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
https://ria.ru/20220104/zelenskiy-1766518881.html
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в мире, украина, киев, петр порошенко, керченский пролив, европейская солидарность, facebook
17:17 07.01.2022 (обновлено: 17:40 07.01.2022)
 
Адвокат Порошенко показал скриншоты об аресте активов "Пятого" и "Прямого"

Адвокат Порошенко Головань показал скриншоты об аресте активов "Пятого" и "Прямого"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 янв - РИА Новости. Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене по делу о поставках угля с неподконтрольного Киеву Донбасса, Игорь Головань опубликовал скриншоты об аресте активов телеканалов "Пятый" и "Прямой", таким образом опровергая информацию госбюро расследований (ГБР) о том, что активы телеканалов по делу не арестовывались.
Ранее в пресс-службе партии "Европейская солидарность" заявили, что Печерский районный суд Киева кроме имущества экс-президента Украины Петра Порошенко арестовал активы и счета телеканалов "Прямой" и "5 канал". Государственное бюро расследований Украины в пятницу опровергло информацию об аресте активов телеканалов. Порошенко продал свои телеканалы "5 канал" и "Прямой" после принятия закона об олигархах.
© Igor Golovan/FacebookСкриншоты об аресте активов "Пятого" и "Прямого", которые опубликовал Игорь Головань в Facebook
Скриншоты об аресте активов Пятого и Прямого, которые опубликовал Игорь Головань в Facebook
1 из 5
Скриншоты об аресте активов "Пятого" и "Прямого", которые опубликовал Игорь Головань в Facebook
© Igor Golovan/Facebook
© Igor Golovan/FacebookСкриншоты об аресте активов "Пятого" и "Прямого", которые опубликовал Игорь Головань в Facebook
Скриншоты об аресте активов Пятого и Прямого, которые опубликовал Игорь Головань в Facebook
2 из 5
Скриншоты об аресте активов "Пятого" и "Прямого", которые опубликовал Игорь Головань в Facebook
© Igor Golovan/Facebook
© Igor Golovan/FacebookСкриншоты об аресте активов "Пятого" и "Прямого", которые опубликовал Игорь Головань в Facebook
Скриншоты об аресте активов Пятого и Прямого, которые опубликовал Игорь Головань в Facebook
3 из 5
Скриншоты об аресте активов "Пятого" и "Прямого", которые опубликовал Игорь Головань в Facebook
© Igor Golovan/Facebook
© Igor Golovan/FacebookСкриншоты об аресте активов "Пятого" и "Прямого", которые опубликовал Игорь Головань в Facebook
Скриншоты об аресте активов Пятого и Прямого, которые опубликовал Игорь Головань в Facebook
4 из 5
Скриншоты об аресте активов "Пятого" и "Прямого", которые опубликовал Игорь Головань в Facebook
© Igor Golovan/Facebook
© Igor Golovan/FacebookСкриншоты об аресте активов "Пятого" и "Прямого", которые опубликовал Игорь Головань в Facebook
Скриншоты об аресте активов Пятого и Прямого, которые опубликовал Игорь Головань в Facebook
5 из 5
Скриншоты об аресте активов "Пятого" и "Прямого", которые опубликовал Игорь Головань в Facebook
© Igor Golovan/Facebook
1 из 5
Скриншоты об аресте активов "Пятого" и "Прямого", которые опубликовал Игорь Головань в Facebook
© Igor Golovan/Facebook
2 из 5
Скриншоты об аресте активов "Пятого" и "Прямого", которые опубликовал Игорь Головань в Facebook
© Igor Golovan/Facebook
3 из 5
Скриншоты об аресте активов "Пятого" и "Прямого", которые опубликовал Игорь Головань в Facebook
© Igor Golovan/Facebook
4 из 5
Скриншоты об аресте активов "Пятого" и "Прямого", которые опубликовал Игорь Головань в Facebook
© Igor Golovan/Facebook
5 из 5
Скриншоты об аресте активов "Пятого" и "Прямого", которые опубликовал Игорь Головань в Facebook
© Igor Golovan/Facebook
"Не арестовывали, лгут, активов "Прямого" и "5 канала". Но вот же скриншот решения об аресте, а ниже скриншот прокурорского ходатайства, которое ее честь Бортницкая в свое определение вместе с ошибками и цепочками переписала. А там черным по белому: ГП "ТРК" НБМ – Запорожье" и ООО "Телекомпания "Автор ТВ". Компании, имеющие прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов. Вот только части Петра Порошенко в капитале этих юридических лиц давно нет. Петр Порошенко давно и публично передал эти активы ООО "Свободные медиа", учредителями которого является десяток известных журналистов и народных депутатов. То есть прокуроры и судья умышленно наложили арест на уже не принадлежащие Петру Порошенко медиаактивы", - написал адвокат в Facebook. Он также добавил к посту скриншоты решений.
Кроме того, Головань заявил, что в решениях допущены ошибки, однако защита Порошенко не считает это случайностью. "Они еще и вместо кода ООО "Телекомпания "Автор ТВ" указали код другого актива ООО "Свободные медиа" - ООО "ТРК "Экспресс-Информ". Однако мы не думаем, что это от глупости и типичного для генпрокурорского офиса и ГБР (госбюро расследований - ред.) непрофессионализма. Мы убеждены, что (прокуроры - ред.) Белкин, Потапенко, Сафарян и ее честь Бортницкая действовали умышленно, поскольку главный, по нашему убеждению, заказчик (президент Украины Владимир) Зеленский заинтересован именно в уничтожении оппозиционных телеканалов. Как бы там ни было, незаконно наложен арест на медиаактивы ООО "Свободные медиа". И я убежден, что владельцы ООО "Свободные медиа" не только апелляцию подадут, но и потребуют расследование действий Белкина, Потапенко, Сафаряна и Бортницкой", - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 01:36
"Хенде хох!" Порошенко опубликовал фото с угрозой Зеленскому
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Он находится за границей и заявил, что вернется в Киев 17 января. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
Президент Украины Владимир Зеленский со своими собаками - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 13:07
Украинцы перепутали собаку Зеленского с Порошенко
 
В миреУкраинаКиевПетр ПорошенкоКерченский проливЕвропейская солидарностьFacebook
 
 
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