Дорожные монстры: кто не дает Москве увязнуть в снежном плену

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыГородские службы оперативно устраняют последствия сильного снегопада, пришедшего в Москву во вторник и в среду. По данным метеорологов, всего в столице за эти дни выпало 15% месячной нормы осадков. Прирост свежего снега составил до 6 сантиметров, уточнили в комплексе городского хозяйства Москвы. Наибольшее количество осадков было зафиксировано в центре, на севере, северо-востоке, юго-востоке и юго-западе столицы.
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Городские службы оперативно устраняют последствия сильного снегопада, пришедшего в Москву во вторник и в среду. По данным метеорологов, всего в столице за эти дни выпало 15% месячной нормы осадков. Прирост свежего снега составил до 6 сантиметров, уточнили в комплексе городского хозяйства Москвы. Наибольшее количество осадков было зафиксировано в центре, на севере, северо-востоке, юго-востоке и юго-западе столицы.
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыСнежный циклон столичные службы встретили в полной боевой готовности. На дежурство вывели необходимое количество роторных и снегоуборочных машин, а также средств малой механизации. В целом для устранений последствий снегопада в столице задействовали более 10 тысяч единиц техники, рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
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Снежный циклон столичные службы встретили в полной боевой готовности. На дежурство вывели необходимое количество роторных и снегоуборочных машин, а также средств малой механизации. В целом для устранений последствий снегопада в столице задействовали более 10 тысяч единиц техники, рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыВ Москве за уборку снега на дорогах и транспортных узлах, тротуарах и пешеходных зонах отвечают специалисты ГБУ "Автомобильные дороги", а также подведомственные префектурам административных округов города Москвы ГБУ "Автомобильные дороги АО" и ГБУ "Жилищник". В их же зоне ответственности – чистота остановок. Для этих работ в Москве в преддверие снегопада были созданы бригады ручной уборки.
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В Москве за уборку снега на дорогах и транспортных узлах, тротуарах и пешеходных зонах отвечают специалисты ГБУ "Автомобильные дороги", а также подведомственные префектурам административных округов города Москвы ГБУ "Автомобильные дороги АО" и ГБУ "Жилищник". В их же зоне ответственности – чистота остановок. Для этих работ в Москве в преддверие снегопада были созданы бригады ручной уборки.
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы"Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам", – подчеркнул Петр Бирюков.
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"Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам", – подчеркнул Петр Бирюков.
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыУборочные работы на дорогах делятся на три вида: прометание проезжей части и пешеходных дорожек, обработка противогололедными материалами и сбор и утилизация снега. Для первой категории коммунальщики используют технику, оборудованную щетками.
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Уборочные работы на дорогах делятся на три вида: прометание проезжей части и пешеходных дорожек, обработка противогололедными материалами и сбор и утилизация снега. Для первой категории коммунальщики используют технику, оборудованную щетками.
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыТемпература воздуха в Москве приближается к нулю градусов, что способствует образованию гололедицы. Поэтому особо опасные участки улично-дорожной сети проходят противогололедную обработку. В работе используют комбинированную дорожную машину ЭДК500К на базе КАМАЗа. Она одновременно обрабатывает дорогу противогололедными материалами и чистит ее с помощью плуга и щетки. Цикл будут повторять по мере необходимости.
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Температура воздуха в Москве приближается к нулю градусов, что способствует образованию гололедицы. Поэтому особо опасные участки улично-дорожной сети проходят противогололедную обработку. В работе используют комбинированную дорожную машину ЭДК500К на базе КАМАЗа. Она одновременно обрабатывает дорогу противогололедными материалами и чистит ее с помощью плуга и щетки. Цикл будут повторять по мере необходимости.
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыВ сборе и утилизации снега в Москве также задействовали мини-погрузчики. Малогабаритная, но мощная техника незаменима при погрузке снега в самосвалы. После этого собранные осадки вывозятся на снегосплавные пункты для утилизации. Все 56 стационарных пунктов работают круглосуточно.
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В сборе и утилизации снега в Москве также задействовали мини-погрузчики. Малогабаритная, но мощная техника незаменима при погрузке снега в самосвалы. После этого собранные осадки вывозятся на снегосплавные пункты для утилизации. Все 56 стационарных пунктов работают круглосуточно.
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыВ период снегопадов столичные власти просят автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе городских служб.
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В период снегопадов столичные власти просят автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе городских служб.
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы