Дорожные монстры: кто не дает Москве увязнуть в снежном плену

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы В Москве за уборку снега на дорогах и транспортных узлах, тротуарах и пешеходных зонах отвечают специалисты ГБУ "Автомобильные дороги", а также подведомственные префектурам административных округов города Москвы ГБУ "Автомобильные дороги АО" и ГБУ "Жилищник". В их же зоне ответственности – чистота остановок. Для этих работ в Москве в преддверие снегопада были созданы бригады ручной уборки.