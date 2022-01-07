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В нацгвардии Казахстана рассказали о потерях из-за массовых беспорядков
В нацгвардии Казахстана рассказали о потерях из-за массовых беспорядков - РИА Новости, 07.01.2022
В нацгвардии Казахстана рассказали о потерях из-за массовых беспорядков
РИА Новости. В ХОДЕ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ В КАЗАХСТАНЕ БЫЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ ОКОЛО 50 ЕДИНИЦ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ, 8 ИЗ НИХ НЕ ПОДЛЕЖИТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ - НАЦГВАРДИЯ РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T08:13
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РИА Новости. В ХОДЕ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ В КАЗАХСТАНЕ БЫЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ ОКОЛО 50 ЕДИНИЦ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ, 8 ИЗ НИХ НЕ ПОДЛЕЖИТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ - НАЦГВАРДИЯМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортаж
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08:13 07.01.2022 (обновлено: 08:25 07.01.2022)
В нацгвардии Казахстана рассказали о потерях из-за массовых беспорядков
Нацгвардия Казахстана: во время массовых беспорядков повредили 50 единиц военной техники