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На окраине Талдыкоргана в Казахстане слышны выстрелы, сообщили СМИ

На окраине Талдыкоргана в Казахстане слышны выстрелы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2022

На окраине Талдыкоргана в Казахстане слышны выстрелы, сообщили СМИ

На окраине города Талдыкоргана в Казахстане слышны автоматные очереди, передает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T10:35

2022-01-07T10:35

2022-01-07T11:03

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. На окраине города Талдыкоргана в Казахстане слышны автоматные очереди, передает Sputnik Казахстан."Корреспондент Sputnik Казахстан сообщает, что на окраине города, за микрорайоном Самал, слышны автоматные очереди", - говорится в сообщении Sputnik Казахстан в Telegram-канале.Отмечается, что мобильный интернет отсутствует. Закрыты крупные торговые центры, предприятия, административные здания госструктур. Кроме того, закрыты детсады, школы, колледжи, вузы.По данным Sputnik Казахстан, в центре города открылись мелкие торговые рынки и магазины в домах, где горожане спешно закупаются продуктами. Патрульных спецмашин, сотрудников полиции и других правоохранителей на улицах города не видно.Подчеркивается, что управление городской полиции находится под охраной людей в камуфляже. Городские улицы при этом пусты, очень мало автомашин, общественный транспорт не работает. Оцепления города войсками не наблюдается, на окраине отсутствуют блокпосты.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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