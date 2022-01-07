https://ria.ru/20220107/tabily-1766911718.html

Под Кабулом талибы ведут бои с отрядами сопротивления

Под Кабулом талибы ведут бои с отрядами сопротивления - РИА Новости, 07.01.2022

Под Кабулом талибы ведут бои с отрядами сопротивления

Отряды правящего в Афганистане движения "Талибан"*(находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) ведут бои с представителями Фронта... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T23:03

2022-01-07T23:03

2022-01-07T23:08

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

афганистан

панджшер (провинция)

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БЕЙРУТ, 7 янв - РИА Новости. Отряды правящего в Афганистане движения "Талибан"*(находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) ведут бои с представителями Фронта национального сопротивления в горной провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, сообщает афганское агентство Aamaj News со ссылкой на источник."Отряды талибов под командованием Абдул-Хамида Хорасани атаковали бойцов Хасибуллы в районе Анаба", - говорится в сообщении. Ранее представитель фронта сообщил агентству, что бойцы сопротивления совершили нападение на талибов в окрестностях города Джабаль ус-Сирадж на границе провинции Парван с Панджшером. В начале ноября представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Майсам Назари заявил, что данная организация, возглавляемая Ахмадом Масудом-младшим, принимает в свои ряды все больше людей для борьбы с талибами. По словам Назари, члены фронта находится не только в Панджшере, но и в провинциях Капица, Парван, Бадахшан, Балх, Баглан.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211228/afganistan-1765862520.html

https://ria.ru/20211229/afganistan-1765990844.html

кабул (город)

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, кабул (город), оон, афганистан, панджшер (провинция)