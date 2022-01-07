23:03 07.01.2022 (обновлено: 23:08 07.01.2022)
Под Кабулом талибы ведут бои с отрядами сопротивления
Aamaj News: в провинции Панджшер талибы ведут бои с отрядами сопротивления
© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в провинции Панджшер
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
Талибы* в провинции Панджшер
БЕЙРУТ, 7 янв - РИА Новости. Отряды правящего в Афганистане движения "Талибан"*(находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) ведут бои с представителями Фронта национального сопротивления в горной провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, сообщает афганское агентство Aamaj News со ссылкой на источник.
"Отряды талибов под командованием Абдул-Хамида Хорасани атаковали бойцов Хасибуллы в районе Анаба", - говорится в сообщении. Ранее представитель фронта сообщил агентству, что бойцы сопротивления совершили нападение на талибов в окрестностях города Джабаль ус-Сирадж на границе провинции Парван с Панджшером.
В начале ноября представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Майсам Назари заявил, что данная организация, возглавляемая Ахмадом Масудом-младшим, принимает в свои ряды все больше людей для борьбы с талибами. По словам Назари, члены фронта находится не только в Панджшере, но и в провинциях Капица, Парван, Бадахшан, Балх, Баглан.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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