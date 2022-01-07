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В Токио из-за снегопада пострадали более 200 человек, сообщили СМИ
В Токио из-за снегопада пострадали более 200 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2022
В Токио из-за снегопада пострадали более 200 человек, сообщили СМИ
Из-за снегопадов в Токио пострадали 215 человек, сообщило агентство Киодо со ссылкой на столичное управление пожарной охраны, в ведении которой находится служба РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T06:12
2022-01-07T06:12
в мире
токио
япония
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ТОКИО, 7 янв – РИА Новости. Из-за снегопадов в Токио пострадали 215 человек, сообщило агентство Киодо со ссылкой на столичное управление пожарной охраны, в ведении которой находится служба скорой помощи.В столичном регионе, куда входят четыре префектуры, включая Токио, из-за наледи на дорогах произошло по меньшей мере 1021 ДТП. Утром в пятницу более 10 участков на автомагистралях закрыты из-за обледенения или аварии.Выпавший накануне в Токио снег еще не растаял. В ряде районов выпало до 10 сантиметров снега. Для Токио это явление редкое – последний раз снег шел в марте 2020 года, а подобный вчерашнему снегопад был отмечен в январе 2018 и в феврале 2014 года.К утру пятницы на тротуарах и дорогах снег превратился в прозрачную наледь. На глазах корреспондента РИА Новости произошло два падения велосипедистов на одном и том же участке дороги.
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в мире, токио, япония
06:12 07.01.2022
 
В Токио из-за снегопада пострадали более 200 человек, сообщили СМИ

Киодо: в Японии из-за снегопада и наледи на дорогах произошло более тысячи ДТП

© AFP 2021 / PHILIP FONGСнегопад в Токио
Снегопад в Токио - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / PHILIP FONG
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 янв – РИА Новости. Из-за снегопадов в Токио пострадали 215 человек, сообщило агентство Киодо со ссылкой на столичное управление пожарной охраны, в ведении которой находится служба скорой помощи.
В столичном регионе, куда входят четыре префектуры, включая Токио, из-за наледи на дорогах произошло по меньшей мере 1021 ДТП. Утром в пятницу более 10 участков на автомагистралях закрыты из-за обледенения или аварии.
Выпавший накануне в Токио снег еще не растаял. В ряде районов выпало до 10 сантиметров снега. Для Токио это явление редкое – последний раз снег шел в марте 2020 года, а подобный вчерашнему снегопад был отмечен в январе 2018 и в феврале 2014 года.
К утру пятницы на тротуарах и дорогах снег превратился в прозрачную наледь. На глазах корреспондента РИА Новости произошло два падения велосипедистов на одном и том же участке дороги.
Cнегопад в Токио, Япония. - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 23:42
В Японии отменили более 230 рейсов из-за снегопада, сообщили СМИ
 
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