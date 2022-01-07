https://ria.ru/20220107/siriya-1766908214.html

В Идлибе террористы "ан-Нусры"* совершили обстрел

В Идлибе террористы "ан-Нусры"* совершили обстрел - РИА Новости, 07.01.2022

В Идлибе террористы "ан-Нусры"* совершили обстрел

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации на севере Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T22:09

2022-01-07T22:09

2022-01-07T22:09

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации на севере Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, - сказал Журавлев.* Запрещенная в России террористическая организация

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