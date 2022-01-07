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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220107/siriya-1766908214.html
В Идлибе террористы "ан-Нусры"* совершили обстрел
В Идлибе террористы "ан-Нусры"* совершили обстрел - РИА Новости, 07.01.2022
В Идлибе террористы "ан-Нусры"* совершили обстрел
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации на севере Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T22:09
2022-01-07T22:09
война в сирии
в мире
сирия
россия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации на севере Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, - сказал Журавлев.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сирия, россия
22:09 07.01.2022
 
В Идлибе террористы "ан-Нусры"* совершили обстрел

В Сирии террористы "ан-Нусры"* совершили обстрел в идлибской зоне деэскалации

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирийский военный на линии обороны на северо-западе района Манбидж в Сирии
Сирийский военный на линии обороны на северо-западе района Манбидж в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации на севере Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, - сказал Журавлев.
* Запрещенная в России террористическая организация
Город Дума - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 22:34Война в Сирии
Международная коалиция во главе с США нанесла удары на востоке Сирии
 
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