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В МЧС напомнили о штрафе за запуск фейерверков в неположенных местах
В МЧС напомнили о штрафе за запуск фейерверков в неположенных местах - РИА Новости, 07.01.2022
В МЧС напомнили о штрафе за запуск фейерверков в неположенных местах
Запуск пиротехнических изделий вне заранее определенных площадок может грозить административным штрафом до пяти тысяч рублей, рассказал директор департамента... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T12:25
2022-01-07T15:21
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
россия
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Запуск пиротехнических изделий вне заранее определенных площадок может грозить административным штрафом до пяти тысяч рублей, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, генерал-майор внутренней службы Ринат Еникеев."Если мы имеем дело с нарушением использования пиротехнической продукции, у нас гражданам (может быть назначен. — Прим. ред.) до полутора тысяч рублей административный штраф, в условиях особого режима эта сумма может достигать пяти тысяч рублей. Что касается должностных лиц, это до 30 тысяч рублей, что касается юридических лиц — до 200 тысяч рублей", — сказал он.При этом Еникеев отметил, что если из-за запуска пиротехники возник пожар, то возможны более суровые санкции, в том числе гражданская ответственность.Генерал порекомендовал россиянам быть аккуратнее в праздники и в нормативном русле использовать пиротехническую продукцию.
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, россия
12:25 07.01.2022 (обновлено: 15:21 07.01.2022)
 
В МЧС напомнили о штрафе за запуск фейерверков в неположенных местах

Запуск фейерверков в неположенных местах грозит штрафом до пяти тысяч рублей

© Depositphotos / tommeaker26@gmail.comФейерверк
Фейерверк - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© Depositphotos / tommeaker26@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Запуск пиротехнических изделий вне заранее определенных площадок может грозить административным штрафом до пяти тысяч рублей, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, генерал-майор внутренней службы Ринат Еникеев.
"Если мы имеем дело с нарушением использования пиротехнической продукции, у нас гражданам (может быть назначен. — Прим. ред.) до полутора тысяч рублей административный штраф, в условиях особого режима эта сумма может достигать пяти тысяч рублей. Что касается должностных лиц, это до 30 тысяч рублей, что касается юридических лиц — до 200 тысяч рублей", — сказал он.
При этом Еникеев отметил, что если из-за запуска пиротехники возник пожар, то возможны более суровые санкции, в том числе гражданская ответственность.
Генерал порекомендовал россиянам быть аккуратнее в праздники и в нормативном русле использовать пиротехническую продукцию.
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ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый годРоссия
 
 
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