https://ria.ru/20220107/shtraf-1766851392.html

В МЧС напомнили о штрафе за запуск фейерверков в неположенных местах

В МЧС напомнили о штрафе за запуск фейерверков в неположенных местах - РИА Новости, 07.01.2022

В МЧС напомнили о штрафе за запуск фейерверков в неположенных местах

Запуск пиротехнических изделий вне заранее определенных площадок может грозить административным штрафом до пяти тысяч рублей, рассказал директор департамента... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T12:25

2022-01-07T12:25

2022-01-07T15:21

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новый год

россия

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Запуск пиротехнических изделий вне заранее определенных площадок может грозить административным штрафом до пяти тысяч рублей, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, генерал-майор внутренней службы Ринат Еникеев."Если мы имеем дело с нарушением использования пиротехнической продукции, у нас гражданам (может быть назначен. — Прим. ред.) до полутора тысяч рублей административный штраф, в условиях особого режима эта сумма может достигать пяти тысяч рублей. Что касается должностных лиц, это до 30 тысяч рублей, что касается юридических лиц — до 200 тысяч рублей", — сказал он.При этом Еникеев отметил, что если из-за запуска пиротехники возник пожар, то возможны более суровые санкции, в том числе гражданская ответственность.Генерал порекомендовал россиянам быть аккуратнее в праздники и в нормативном русле использовать пиротехническую продукцию.

https://ria.ru/20220103/khabarovsk-1766460387.html

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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, россия