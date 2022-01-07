https://ria.ru/20220107/shoygu-1766877918.html

В Минобороны рассказали о контактах Шойгу с казахстанским коллегой

В Минобороны рассказали о контактах Шойгу с казахстанским коллегой - РИА Новости, 07.01.2022

В Минобороны рассказали о контактах Шойгу с казахстанским коллегой

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поддерживает постоянный рабочий контакт с казахстанским коллегой, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T16:09

2022-01-07T16:09

2022-01-07T16:20

беспорядки в казахстане

казахстан

сергей шойгу

одкб

россия

в мире

жанаозен

актау

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764774431_0:0:3219:1811_1920x0_80_0_0_89a095e880a05802d993beef327813dd.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поддерживает постоянный рабочий контакт с казахстанским коллегой, сообщила пресс-служба Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поддерживает постоянный рабочий контакт с министром обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766842283.html

казахстан

россия

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, сергей шойгу, одкб, россия, в мире, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев