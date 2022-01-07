https://ria.ru/20220107/serdyukov-1766869132.html

В Госдуме объяснили назначение Сердюкова главой миссии ОДКБ в Казахстане

В Госдуме объяснили назначение Сердюкова главой миссии ОДКБ в Казахстане - РИА Новости, 07.01.2022

В Госдуме объяснили назначение Сердюкова главой миссии ОДКБ в Казахстане

Замглавы комитета ГД по обороне, первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин заявил, что назначение командующего ВДВ Андрея Сердюкова... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T15:03

2022-01-07T15:03

2022-01-07T15:03

беспорядки в казахстане

казахстан

дмитрий саблин

одкб

госдума рф

андрей сердюков

россия

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Замглавы комитета ГД по обороне, первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин заявил, что назначение командующего ВДВ Андрея Сердюкова руководителем миротворческой миссии ОДКБ учитывает его опыт, специфику ВДВ и является естественным.В Минобороны России 7 января сообщили, что руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков."То, что миротворческие силы ОДКБ в Казахстане возглавит командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, естественное решение, которое учитывает, как специфику ВДВ, так и боевой опыт самого Андрея Николаевича, в том числе сирийский", - сообщил Саблин РИА Новости.По словам депутата, "среди погромщиков" присутствуют боевики, прошедшие боевые действия в Ираке, Сирии, Афганистане. "Сердюков успешно воевал с террористами в Сирии, по итогам сирийской кампании ему присвоено высокое звание Героя России", - продолжил Саблин."К слову, у него (Сердюкова) есть и миротворческий опыт, он участник знаменитого марш-броска десантников на Приштину. Тогда, к сожалению, политические решения не позволили развить успех… Думаю, сейчас миротворцы ОДКБ достойно и достаточно быстро выполнят свою работу, а дальше свою работу должны выполнить политики", - отметил зампредседателя комитета ГД по обороне.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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казахстан, дмитрий саблин, одкб, госдума рф, андрей сердюков, россия