https://ria.ru/20220107/sanktsii-1766841273.html

Зеленского призвали ввести санкции против украинского телеканала "НАШ"

Зеленского призвали ввести санкции против украинского телеканала "НАШ" - РИА Новости, 07.01.2022

Зеленского призвали ввести санкции против украинского телеканала "НАШ"

Президента Украины Владимира Зеленского призвали ввести санкции против украинского телеканала "НАШ" из-за якобы регулярной трансляции антигосударственных... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T11:19

2022-01-07T11:19

2022-01-07T13:27

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КИЕВ, 7 янв - РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского призвали ввести санкции против украинского телеканала "НАШ" из-за якобы регулярной трансляции антигосударственных высказываний, соответствующая петиция появилась на сайте главы государства.Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.Автор обращения - украинский националист, экс-глава одесской ячейки "Правого сектора"* (запрещенная в РФ организация) Сергей Стерненко сравнивает телеканал с медиа, против которых уже были введены санкции."СНБО не рассматривал вопрос о применении ограничительных мер против телеканала "НАШ" (ООО "НАШ" 365 на момент создания этой петиции). Однако на указанном телеканале так же, как и на вышеуказанных ресурсах, регулярно транслируются антигосударственные высказывания и пропаганда в интересах государства-агрессора. Так, Евгений Мураев, реальный владелец телеканала "НАШ" неоднократно в его эфире отрицал факт российской агрессии, называя международный вооруженный конфликт, развязанный Российской Федерацией против Украины в 2014 году "гражданской войной". Евгений Мураев также заявлял, что Украине не следует защищаться от вооруженной агрессии", - говорится в тексте петиции. По словам Стерненко, в эфир телеканала включаются представители "оккупационных сил", а нацсовет по телевидению и радиовещанию неоднократно накладывал штрафы на медиа."В связи с этим, с целью защиты национальной (и информационной в частности) безопасности Украины, а также для противодействия распространению антиукраинской пропаганды в интересах государства-агрессора, прошу президента Украины безотлагательно инициировать на заседании Совета национальной безопасности и обороны вопрос о применении санкций против телеканала "НАШ" последующим прекращением его вещания на территории Украины", - отмечается в петиции.На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки – убиты Олесь Бузина и Павел Шеремет, запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которых ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.* Запрещенная в России организация

https://ria.ru/20211208/gordon-1762774810.html

https://ria.ru/20210819/nash-1746433446.html

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