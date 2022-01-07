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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220107/rubl-1766811283.html
Когда ждать укрепления рубля
Аналитик рассказал, когда ждать укрепления рубля - РИА Новости, 07.01.2022
Когда ждать укрепления рубля
В 2022 году рубль имеет довольно высокие шансы на укрепление, если не случится каких-либо геополитических неприятностей, заявил агентству "Прайм" ведущий... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T02:17
2022-01-07T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
центральный банк рф (цб рф)
андрей кочетков
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. В 2022 году рубль имеет довольно высокие шансы на укрепление, если не случится каких-либо геополитических неприятностей, заявил агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.Условия для роста российской валюты создала денежно-кредитная политика ЦБ в конце прошлого года, в частности повышение ключевой ставки до 8,5%, считает эксперт.Другим фактором, который окажет поддержку рублю, станет снижение инфляции, отметил аналитик.Он подчеркнул, что определяющим месяцем станет январь. "Если тенденция на ослабление инфляции начнёт усиливаться, то укрепление рубля состоится уже в первом полугодии", - отметил он.
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экономика, рубль, центральный банк рф (цб рф), андрей кочетков
02:17 07.01.2022
 
Аналитик рассказал, когда ждать укрепления рубля

Аналитик Кочетков спрогнозировал укрепление рубля в 2022 году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГрафик курса
График курса - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. В 2022 году рубль имеет довольно высокие шансы на укрепление, если не случится каких-либо геополитических неприятностей, заявил агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.
Условия для роста российской валюты создала денежно-кредитная политика ЦБ в конце прошлого года, в частности повышение ключевой ставки до 8,5%, считает эксперт.
Другим фактором, который окажет поддержку рублю, станет снижение инфляции, отметил аналитик.
"Можно ожидать, что ценовое давление будет постепенно ослабевать, формируя более высокую положительную доходность российской валюты", - объяснил Кочетков.
Он подчеркнул, что определяющим месяцем станет январь. "Если тенденция на ослабление инфляции начнёт усиливаться, то укрепление рубля состоится уже в первом полугодии", - отметил он.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
Вчера, 09:49
Рубль перешел к росту против доллара и евро
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Андрей Кочетков
 
 
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