https://ria.ru/20220107/rubl-1766811283.html
Когда ждать укрепления рубля
Аналитик рассказал, когда ждать укрепления рубля - РИА Новости, 07.01.2022
Когда ждать укрепления рубля
В 2022 году рубль имеет довольно высокие шансы на укрепление, если не случится каких-либо геополитических неприятностей, заявил агентству "Прайм" ведущий... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T02:17
2022-01-07T02:17
2022-01-07T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
центральный банк рф (цб рф)
андрей кочетков
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. В 2022 году рубль имеет довольно высокие шансы на укрепление, если не случится каких-либо геополитических неприятностей, заявил агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.Условия для роста российской валюты создала денежно-кредитная политика ЦБ в конце прошлого года, в частности повышение ключевой ставки до 8,5%, считает эксперт.Другим фактором, который окажет поддержку рублю, станет снижение инфляции, отметил аналитик.Он подчеркнул, что определяющим месяцем станет январь. "Если тенденция на ослабление инфляции начнёт усиливаться, то укрепление рубля состоится уже в первом полугодии", - отметил он.
https://ria.ru/20220106/rubl-1766704744.html
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экономика, рубль, центральный банк рф (цб рф), андрей кочетков
Аналитик рассказал, когда ждать укрепления рубля
Аналитик Кочетков спрогнозировал укрепление рубля в 2022 году