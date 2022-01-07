https://ria.ru/20220107/rubl-1766811283.html

Когда ждать укрепления рубля

Аналитик рассказал, когда ждать укрепления рубля - РИА Новости, 07.01.2022

Когда ждать укрепления рубля

В 2022 году рубль имеет довольно высокие шансы на укрепление, если не случится каких-либо геополитических неприятностей, заявил агентству "Прайм" ведущий... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T02:17

2022-01-07T02:17

2022-01-07T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

центральный банк рф (цб рф)

андрей кочетков

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. В 2022 году рубль имеет довольно высокие шансы на укрепление, если не случится каких-либо геополитических неприятностей, заявил агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.Условия для роста российской валюты создала денежно-кредитная политика ЦБ в конце прошлого года, в частности повышение ключевой ставки до 8,5%, считает эксперт.Другим фактором, который окажет поддержку рублю, станет снижение инфляции, отметил аналитик.Он подчеркнул, что определяющим месяцем станет январь. "Если тенденция на ослабление инфляции начнёт усиливаться, то укрепление рубля состоится уже в первом полугодии", - отметил он.

https://ria.ru/20220106/rubl-1766704744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, рубль, центральный банк рф (цб рф), андрей кочетков