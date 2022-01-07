https://ria.ru/20220107/rozhdestvo-1766828608.html
Собянин поздравил москвичей с Рождеством
Собянин поздравил москвичей с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2022
Собянин поздравил москвичей с Рождеством
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T09:29
2022-01-07T09:29
2022-01-07T09:29
религия
общество
сергей собянин
рождество христово
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым."Сердечно поздравляю с Рождеством Христовым. Этот великий праздник дарит нам радость, добро и любовь. Мы стараемся в эти дни быть внимательнее друг к другу, откликаемся на чужую беду, помогаем тем, кто нуждается в поддержке. Очень важно, чтобы рождественское желание делать добрые дела оставалось с нами всегда", - написал Собянин на личной станице в соцсети "ВКонтакте".Мэр пожелал крепкого здоровья, благополучия и большого счастья.
https://ria.ru/20220107/rozhdestvo-1766827975.html
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общество, сергей собянин, рождество христово
Собянин поздравил москвичей с Рождеством
Мэр Москвы Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством