https://ria.ru/20220107/rozhdestvo-1766827975.html
Путин поздравил россиян с Рождеством
Путин поздравил россиян с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2022
Путин поздравил россиян с Рождеством
Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Рождеством Христовым, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T09:18
2022-01-07T09:18
2022-01-07T09:18
религия
владимир путин
русская православная церковь
рождество христово
россия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Рождеством Христовым, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.По словам президента, Рождество - один из главных и самых любимых христианских праздников, оно имеет особый нравственный смысл."Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", - говорится в сообщении.Путин также отметил "огромный созидательный, истинно подвижнический вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, патриотического, культурного наследия, в укрепление института семьи и воспитание молодежи", который вносят Русская православная церковь и другие христианские конфессии России."Развивается их взаимодействие с государственными и общественными организациями, совершенствуется межрелигиозный диалог, большое внимание уделяется социальному служению, благотворительным и просветительским инициативам. Столь важная, многогранная деятельность достойна искреннего признания", - добавил глава государства.
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владимир путин, русская православная церковь, рождество христово, россия
Путин поздравил россиян с Рождеством
Президент Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поздравил православных христиан и всех граждан России
с Рождеством Христовым, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
По словам президента, Рождество - один из главных и самых любимых христианских праздников, оно имеет особый нравственный смысл.
"Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", - говорится в сообщении.
Путин также отметил "огромный созидательный, истинно подвижнический вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, патриотического, культурного наследия, в укрепление института семьи и воспитание молодежи", который вносят Русская православная церковь
и другие христианские конфессии России.
"Развивается их взаимодействие с государственными и общественными организациями, совершенствуется межрелигиозный диалог, большое внимание уделяется социальному служению, благотворительным и просветительским инициативам. Столь важная, многогранная деятельность достойна искреннего признания", - добавил глава государства.