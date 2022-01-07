https://ria.ru/20220107/rozhdestvo-1766811144.html

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2022

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождество пожелал верующим мира и лада в семьях, любви в сердцах и Божьего благословения во всех добрых делах и... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T00:34

2022-01-07T00:34

2022-01-07T00:34

религия

русская православная церковь

рождество христово

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождество пожелал верующим мира и лада в семьях, любви в сердцах и Божьего благословения во всех добрых делах и поступках.В ночь на 7 января патриарх традиционно проводит ночное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя.Один из 12 главных праздников христианства - Рождество Христово - встречают 7 января в Русской православной церкви и в некоторых других поместных православных церквях мира, а также католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.Он посвящен событиям более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест в вифлеемских гостиницах не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, - там и родился Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота), вместо колыбели изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.Рождество встречают 7 января прихожане Русской православной, а также Иерусалимской, Сербской, Польской и Грузинской церквей, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Христиане, которые придерживаются григорианского и новоюлианского календаря, отмечают его в ночь с 24 на 25 декабря. Это Римско-Католическая церковь, некоторые протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также часть православных церквей: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество отмечают дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.

https://ria.ru/20220106/rozhdestvo-1766685618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русская православная церковь, рождество христово