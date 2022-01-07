https://ria.ru/20220107/rozhdestvo-1766811144.html
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2022
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождество пожелал верующим мира и лада в семьях, любви в сердцах и Божьего благословения во всех добрых делах и... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T00:34
2022-01-07T00:34
2022-01-07T00:34
религия
русская православная церковь
рождество христово
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождество пожелал верующим мира и лада в семьях, любви в сердцах и Божьего благословения во всех добрых делах и поступках.В ночь на 7 января патриарх традиционно проводит ночное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя.Один из 12 главных праздников христианства - Рождество Христово - встречают 7 января в Русской православной церкви и в некоторых других поместных православных церквях мира, а также католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.Он посвящен событиям более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест в вифлеемских гостиницах не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, - там и родился Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота), вместо колыбели изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.Рождество встречают 7 января прихожане Русской православной, а также Иерусалимской, Сербской, Польской и Грузинской церквей, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Христиане, которые придерживаются григорианского и новоюлианского календаря, отмечают его в ночь с 24 на 25 декабря. Это Римско-Католическая церковь, некоторые протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также часть православных церквей: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество отмечают дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.
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русская православная церковь, рождество христово
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим мира в семьях и Божьей милости
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождество пожелал верующим мира и лада в семьях, любви в сердцах и Божьего благословения во всех добрых делах и поступках.
"Обращаясь ко всем вам, хотел бы пожелать, чтобы в наступившем году надежда на милость Божию озаряла жизненный путь каждого из вас. Чтобы в семьях был мир и лад, а в сердцах была любовь. Пусть благословение Господне пребывает с вами, утверждая в любви, в добре и помогая в делах, совершаемых на пользу родной стране, на радость не только ближним, но и дальним - всех, кто нуждается в вашей поддержке и участии. С праздником, дорогие мои, с Рождеством Христовым!" - сказал патриарх в рождественском видеообращении к верующим.
В ночь на 7 января патриарх традиционно проводит ночное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя.
Один из 12 главных праздников христианства - Рождество Христово - встречают 7 января в Русской православной церкви
и в некоторых других поместных православных церквях мира, а также католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.
Он посвящен событиям более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем
. Мест в вифлеемских гостиницах не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, - там и родился Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота), вместо колыбели изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.
Рождество встречают 7 января прихожане Русской православной, а также Иерусалимской, Сербской, Польской и Грузинской церквей, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Христиане, которые придерживаются григорианского и новоюлианского календаря, отмечают его в ночь с 24 на 25 декабря. Это Римско-Католическая церковь, некоторые протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также часть православных церквей: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество отмечают дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.