Патриарх Кирилл рассказал, к чему приведет отказ женщин от деторождения
Патриарх Кирилл: отказ женщин от деторождения станет концом человека разумного как вида
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Отказ женщин от рождения детей станет концом человека разумного как вида, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Если подобное [отказ женщин от деторождения - ред.] когда-нибудь произойдет, то это будет означать конец человека как человека разумного, это будет означать, в каком-то смысле, конец человеческой цивилизации, потому что тем самым через человека совершится дьявольское покушение на Божественную власть. Думаю, это несовместимо с силой Божией и с Божиим замыслом о человеке; и если такое произойдет, то это будет означать продвижение к концу человеческой истории. Да сохранит нас Господь от приближения этой страшной перспективы", - сказал патриарх Кирилл в рождественском интервью телеканалу "Россия 1", отвечая на вопрос об отношении к исследованиям по созданию "искусственной утробы".
Отказ от рождения детей приведет к тому, что человеческая личность потеряет свое основное измерение, добавил он.
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