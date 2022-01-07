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Религия
https://ria.ru/20220107/rozhdenie-1766867759.html
Патриарх Кирилл рассказал, к чему приведет отказ женщин от деторождения
Патриарх Кирилл рассказал, к чему приведет отказ женщин от деторождения - РИА Новости, 07.01.2022
Патриарх Кирилл рассказал, к чему приведет отказ женщин от деторождения
Отказ женщин от рождения детей станет концом человека разумного как вида, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T14:54
2022-01-07T14:54
религия
общество
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Отказ женщин от рождения детей станет концом человека разумного как вида, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Если подобное [отказ женщин от деторождения - ред.] когда-нибудь произойдет, то это будет означать конец человека как человека разумного, это будет означать, в каком-то смысле, конец человеческой цивилизации, потому что тем самым через человека совершится дьявольское покушение на Божественную власть. Думаю, это несовместимо с силой Божией и с Божиим замыслом о человеке; и если такое произойдет, то это будет означать продвижение к концу человеческой истории. Да сохранит нас Господь от приближения этой страшной перспективы", - сказал патриарх Кирилл в рождественском интервью телеканалу "Россия 1", отвечая на вопрос об отношении к исследованиям по созданию "искусственной утробы".Отказ от рождения детей приведет к тому, что человеческая личность потеряет свое основное измерение, добавил он.
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общество, патриарх кирилл (владимир гундяев)
14:54 07.01.2022
 
Патриарх Кирилл рассказал, к чему приведет отказ женщин от деторождения

Патриарх Кирилл: отказ женщин от деторождения станет концом человека разумного как вида

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Отказ женщин от рождения детей станет концом человека разумного как вида, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Если подобное [отказ женщин от деторождения - ред.] когда-нибудь произойдет, то это будет означать конец человека как человека разумного, это будет означать, в каком-то смысле, конец человеческой цивилизации, потому что тем самым через человека совершится дьявольское покушение на Божественную власть. Думаю, это несовместимо с силой Божией и с Божиим замыслом о человеке; и если такое произойдет, то это будет означать продвижение к концу человеческой истории. Да сохранит нас Господь от приближения этой страшной перспективы", - сказал патриарх Кирилл в рождественском интервью телеканалу "Россия 1", отвечая на вопрос об отношении к исследованиям по созданию "искусственной утробы".
Отказ от рождения детей приведет к тому, что человеческая личность потеряет свое основное измерение, добавил он.
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РелигияОбществоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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