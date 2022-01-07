https://ria.ru/20220107/rozhdenie-1766867759.html

Патриарх Кирилл рассказал, к чему приведет отказ женщин от деторождения

Патриарх Кирилл рассказал, к чему приведет отказ женщин от деторождения - РИА Новости, 07.01.2022

Патриарх Кирилл рассказал, к чему приведет отказ женщин от деторождения

Отказ женщин от рождения детей станет концом человека разумного как вида, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T14:54

2022-01-07T14:54

2022-01-07T14:54

религия

общество

патриарх кирилл (владимир гундяев)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763857045_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_518dfb8310c03dbb74a23d6ce42b73b7.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Отказ женщин от рождения детей станет концом человека разумного как вида, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Если подобное [отказ женщин от деторождения - ред.] когда-нибудь произойдет, то это будет означать конец человека как человека разумного, это будет означать, в каком-то смысле, конец человеческой цивилизации, потому что тем самым через человека совершится дьявольское покушение на Божественную власть. Думаю, это несовместимо с силой Божией и с Божиим замыслом о человеке; и если такое произойдет, то это будет означать продвижение к концу человеческой истории. Да сохранит нас Господь от приближения этой страшной перспективы", - сказал патриарх Кирилл в рождественском интервью телеканалу "Россия 1", отвечая на вопрос об отношении к исследованиям по созданию "искусственной утробы".Отказ от рождения детей приведет к тому, что человеческая личность потеряет свое основное измерение, добавил он.

https://ria.ru/20211130/detorozhdenie-1761332104.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, патриарх кирилл (владимир гундяев)