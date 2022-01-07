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В ЛНР заявили о праве отвечать на провокации украинских силовиков

В ЛНР заявили о праве отвечать на провокации украинских силовиков - РИА Новости, 07.01.2022

В ЛНР заявили о праве отвечать на провокации украинских силовиков

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил о праве оборонного ведомства республики... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T19:22

2022-01-07T19:22

2022-01-07T19:22

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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил о праве оборонного ведомства республики отвечать на провокации украинских силовиков в Донбассе."По данным нашей разведки, в 79-й бригаде (ВС Украины - ред.) проводятся мероприятия по доукомплектованию разведывательных подразделений маскировочными халатами белого цвета", - рассказал Филипоненко журналистам.Он уточнил, что по данным Народной милиции ЛНР, волонтеры доставили военнослужащим бригады зимние маскировочные костюмы, приборы ночного видения, тепловизоры и квадрокоптеры."Мы не исключаем в ближайшее время совершения провокационных действий со стороны боевиков и оставляем за собой право на ответные действия для защиты жизни и здоровья мирных граждан республики", - дополнил официальный представитель Народной милиции ЛНР.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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в мире, москва, нато, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия