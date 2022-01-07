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На грани пропасти: Америке грозит гражданский конфликт

Экс-президент США Картер заявил о приближении Америки к пропасти - РИА Новости, 07.01.2022

На грани пропасти: Америке грозит гражданский конфликт

Американская нация балансирует на краю расширяющейся пропасти и, если не принять меры, столкнется с гражданским конфликтом, написал в статье для The New York... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T19:47

2022-01-07T19:47

2022-01-07T21:25

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Американская нация балансирует на краю расширяющейся пропасти и, если не принять меры, столкнется с гражданским конфликтом, написал в статье для The New York Times экс-президент США Джимми Картер.Бывший глава государства напомнил о произошедшем год назад захвате сторонниками Дональда Трампа Капитолия в Вашингтоне."Разъяренная толпа, возглавляемая недобросовестными политиками, штурмовала Капитолий и почти преуспела в предотвращении демократической передачи власти", — заявил Картер.Он указал, что бывшие президенты осудили действия протестующих и подтвердили легитимность выборов 2020 года. По словам Картера, тогда возникла надежда, что захват здания американского парламента "потрясет" нацию и остановит ее поляризацию по политическим взглядам, однако сейчас американские ценности оказались под угрозой.Бывший президент привел данные исследования, согласно которому 36% американцев считают, что США придется применить силу, чтобы "спасти" американский образ жизни. Политик уверен, что это угрожает демократии. Картер призвал американцев следовать фундаментальным конституционным принципам и законам, а также сопротивляться поляризации, которая меняет политическую идентичность.Шестого января прошлого года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах.За десять месяцев, прошедших после событий 6 января, американские правоохранительные органы арестовали во всех 50 штатах свыше 675 человек по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия. Более 210 из них подозреваются в нападении или препятствовании деятельности сотрудников полиции, сообщило Министерство юстиции.

https://ria.ru/20211218/djqyf-1764365474.html

https://ria.ru/20211121/ssha-1759831226.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп