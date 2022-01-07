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На грани пропасти: Америке грозит гражданский конфликт
Экс-президент США Картер заявил о приближении Америки к пропасти - РИА Новости, 07.01.2022
На грани пропасти: Америке грозит гражданский конфликт
Американская нация балансирует на краю расширяющейся пропасти и, если не принять меры, столкнется с гражданским конфликтом, написал в статье для The New York... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T19:47
2022-01-07T21:25
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Американская нация балансирует на краю расширяющейся пропасти и, если не принять меры, столкнется с гражданским конфликтом, написал в статье для The New York Times экс-президент США Джимми Картер.Бывший глава государства напомнил о произошедшем год назад захвате сторонниками Дональда Трампа Капитолия в Вашингтоне."Разъяренная толпа, возглавляемая недобросовестными политиками, штурмовала Капитолий и почти преуспела в предотвращении демократической передачи власти", — заявил Картер.Он указал, что бывшие президенты осудили действия протестующих и подтвердили легитимность выборов 2020 года. По словам Картера, тогда возникла надежда, что захват здания американского парламента "потрясет" нацию и остановит ее поляризацию по политическим взглядам, однако сейчас американские ценности оказались под угрозой.Бывший президент привел данные исследования, согласно которому 36% американцев считают, что США придется применить силу, чтобы "спасти" американский образ жизни. Политик уверен, что это угрожает демократии. Картер призвал американцев следовать фундаментальным конституционным принципам и законам, а также сопротивляться поляризации, которая меняет политическую идентичность.Шестого января прошлого года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах.За десять месяцев, прошедших после событий 6 января, американские правоохранительные органы арестовали во всех 50 штатах свыше 675 человек по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия. Более 210 из них подозреваются в нападении или препятствовании деятельности сотрудников полиции, сообщило Министерство юстиции.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
19:47 07.01.2022 (обновлено: 21:25 07.01.2022)
 
Экс-президент США Картер заявил о приближении Америки к пропасти

Экс-президент США Картер: американская нация балансирует на краю расширяющейся пропасти

© AP Photo / John AmisЭкс-президент США Джимми Картер
Экс-президент США Джимми Картер - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© AP Photo / John Amis
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Американская нация балансирует на краю расширяющейся пропасти и, если не принять меры, столкнется с гражданским конфликтом, написал в статье для The New York Times экс-президент США Джимми Картер.
Бывший глава государства напомнил о произошедшем год назад захвате сторонниками Дональда Трампа Капитолия в Вашингтоне.
"Разъяренная толпа, возглавляемая недобросовестными политиками, штурмовала Капитолий и почти преуспела в предотвращении демократической передачи власти", — заявил Картер.
Он указал, что бывшие президенты осудили действия протестующих и подтвердили легитимность выборов 2020 года. По словам Картера, тогда возникла надежда, что захват здания американского парламента "потрясет" нацию и остановит ее поляризацию по политическим взглядам, однако сейчас американские ценности оказались под угрозой.
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"Наша великая нация сейчас балансирует на краю расширяющейся пропасти. <…> Без немедленных действий мы рискуем столкнуться с гражданским конфликтом и потерять нашу драгоценную демократию", — написал он.
Бывший президент привел данные исследования, согласно которому 36% американцев считают, что США придется применить силу, чтобы "спасти" американский образ жизни. Политик уверен, что это угрожает демократии. Картер призвал американцев следовать фундаментальным конституционным принципам и законам, а также сопротивляться поляризации, которая меняет политическую идентичность.
Шестого января прошлого года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах.
За десять месяцев, прошедших после событий 6 января, американские правоохранительные органы арестовали во всех 50 штатах свыше 675 человек по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия. Более 210 из них подозреваются в нападении или препятствовании деятельности сотрудников полиции, сообщило Министерство юстиции.
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