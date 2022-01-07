https://ria.ru/20220107/pozhar-1766880883.html
Площадь пожара в Химках увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров
Площадь пожара в Химках увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 07.01.2022
Площадь пожара в Химках увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров
Площадь пожара на продуктовом складе в подмосковных Химках увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров, огонь перекинулся на соседнее здание с лакокрасочными... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T16:45
2022-01-07T16:45
2022-01-07T17:31
происшествия
химки
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Площадь пожара на продуктовом складе в подмосковных Химках увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров, огонь перекинулся на соседнее здание с лакокрасочными изделиями, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненным данным, площадь пожара на складе с продуктами питания на улице Рабочая в Химках возросла до 2 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, к тушению пожара в настоящее время привлечены 69 человек и 20 единиц техники.
https://ria.ru/20220106/pozhar-1766790083.html
химки
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Тушение пожара на складе в подмосковных Химках
В подмосковных Химках на 2,7 тыс квадратов горит склад с лакокрасочным изделиям и продовольствием
2022-01-07T16:45
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, химки
16:45 07.01.2022 (обновлено: 17:31 07.01.2022)
Площадь пожара в Химках увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров
Площадь пожара на складе в Химках увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров