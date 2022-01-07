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https://ria.ru/20220107/potok-1766870598.html
Глава МИД Франции допустил закрытие "Северного потока — 2"
Глава МИД Франции допустил закрытие "Северного потока — 2" - РИА Новости, 07.01.2022
Глава МИД Франции допустил закрытие "Северного потока — 2"
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в случае обострения ситуации на Украине в числе ответных мер может обсуждаться вопрос о закрытии газопровода... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T15:11
2022-01-07T15:11
в мире
украина
франция
мид франции‎
жан-ив ле дриан
северный поток — 2
россия
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ПАРИЖ, 7 янв – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в случае обострения ситуации на Украине в числе ответных мер может обсуждаться вопрос о закрытии газопровода "Северный поток 2"."Это в первую очередь вопрос Германии. По поводу этого вопроса Франция всегда демонстрировала большую сдержанность, в отношении "Северного потока-2". Но я думаю, что если будет новая агрессия на Украине, этот вопрос будет обсуждаться", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос ведущего, "надо ли закрывать "Северный поток-2", если Россия вторгнется на Украину".Министр в очередной раз подчеркнул, что "если будет дополнительная агрессия против Украины, стратегические последствия будут серьезными". "Но это не означает, что не надо говорить с Россией", - добавил глава французского МИД.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.РФ также не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
https://ria.ru/20220107/potok-1766835285.html
https://ria.ru/20220107/potok-1766816313.html
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в мире, украина, франция, мид франции‎, жан-ив ле дриан, северный поток — 2, россия
15:11 07.01.2022
 
Глава МИД Франции допустил закрытие "Северного потока — 2"

Глава МИД Франции Ле Дриан: "Северный поток — 2" могут закрыть при эскалации на Украине

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 янв – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в случае обострения ситуации на Украине в числе ответных мер может обсуждаться вопрос о закрытии газопровода "Северный поток 2".
"Это в первую очередь вопрос Германии. По поводу этого вопроса Франция всегда демонстрировала большую сдержанность, в отношении "Северного потока-2". Но я думаю, что если будет новая агрессия на Украине, этот вопрос будет обсуждаться", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос ведущего, "надо ли закрывать "Северный поток-2", если Россия вторгнется на Украину".
Процесс сварки на борту трубоукладочного судна C10 во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
10:31
Эксперты допустили, что запуск "Северного потока — 2" могут отложить
Министр в очередной раз подчеркнул, что "если будет дополнительная агрессия против Украины, стратегические последствия будут серьезными". "Но это не означает, что не надо говорить с Россией", - добавил глава французского МИД.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
03:50
Немцы выступили в поддержку "Северного потока — 2"
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
РФ также не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 03:59
Daily Express: Путин переиграл Европу в ситуации с газом
 
В миреУкраинаФранцияМИД Франции‎Жан-Ив Ле ДрианСеверный поток — 2Россия
 
 
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