https://ria.ru/20220107/potok-1766870598.html

Глава МИД Франции допустил закрытие "Северного потока — 2"

Глава МИД Франции допустил закрытие "Северного потока — 2" - РИА Новости, 07.01.2022

Глава МИД Франции допустил закрытие "Северного потока — 2"

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в случае обострения ситуации на Украине в числе ответных мер может обсуждаться вопрос о закрытии газопровода... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T15:11

2022-01-07T15:11

2022-01-07T15:11

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жан-ив ле дриан

северный поток — 2

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ПАРИЖ, 7 янв – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в случае обострения ситуации на Украине в числе ответных мер может обсуждаться вопрос о закрытии газопровода "Северный поток 2"."Это в первую очередь вопрос Германии. По поводу этого вопроса Франция всегда демонстрировала большую сдержанность, в отношении "Северного потока-2". Но я думаю, что если будет новая агрессия на Украине, этот вопрос будет обсуждаться", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос ведущего, "надо ли закрывать "Северный поток-2", если Россия вторгнется на Украину".Министр в очередной раз подчеркнул, что "если будет дополнительная агрессия против Украины, стратегические последствия будут серьезными". "Но это не означает, что не надо говорить с Россией", - добавил глава французского МИД.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.РФ также не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

https://ria.ru/20220107/potok-1766835285.html

https://ria.ru/20220107/potok-1766816313.html

https://ria.ru/20220104/gaz-1766521329.html

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в мире, украина, франция, мид франции‎, жан-ив ле дриан, северный поток — 2, россия