Глава МИД Франции допустил закрытие "Северного потока — 2"
Глава МИД Франции Ле Дриан: "Северный поток — 2" могут закрыть при эскалации на Украине
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
ПАРИЖ, 7 янв – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в случае обострения ситуации на Украине в числе ответных мер может обсуждаться вопрос о закрытии газопровода "Северный поток 2".
"Это в первую очередь вопрос Германии. По поводу этого вопроса Франция всегда демонстрировала большую сдержанность, в отношении "Северного потока-2". Но я думаю, что если будет новая агрессия на Украине, этот вопрос будет обсуждаться", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос ведущего, "надо ли закрывать "Северный поток-2", если Россия вторгнется на Украину".
Министр в очередной раз подчеркнул, что "если будет дополнительная агрессия против Украины, стратегические последствия будут серьезными". "Но это не означает, что не надо говорить с Россией", - добавил глава французского МИД.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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