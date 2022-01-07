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Как немцы относятся к "Северному потоку — 2"
Немцы выступили в поддержку "Северного потока — 2" - РИА Новости, 07.01.2022
Как немцы относятся к "Северному потоку — 2"
Проект газопровода "Северный поток — 2" поддерживают 60% жителей Германии, свидетельствуют результаты опроса института Infratest dimap для телеканала ARD. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T03:50
2022-01-07T07:39
в мире
украина
сша
германия
еврокомиссия
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток — 2" поддерживают 60% жителей Германии, свидетельствуют результаты опроса института Infratest dimap для телеканала ARD.Социологическое исследование опубликовано 6 января.Согласно результатам опроса, на востоке Германии за проект выступают 70% населения, в западной части страны – 57%. При этом не поддерживают строительство газопровода 28% граждан: 30% на западе ФРГ и 18% – на востоке.Наибольшее количество противников проекта среди сторонников партии "зеленые": 55% против газопровода и 34% - за. При этом самое большое число его сторонников приходится на партию "Альтернатива для Германии" – 86% при 8% придерживающихся противоположного мнения. В целом сторонники всех представленных в бундестаге партий, кроме "зеленых", в большинстве своем выступают в поддержку газопровода."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.
https://ria.ru/20220106/potok-1766692322.html
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в мире, украина, сша, германия, еврокомиссия, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
03:50 07.01.2022 (обновлено: 07:39 07.01.2022)
 
Немцы выступили в поддержку "Северного потока — 2"

Опрос: 60% граждан Германии поддерживают проект "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток — 2" поддерживают 60% жителей Германии, свидетельствуют результаты опроса института Infratest dimap для телеканала ARD.
Социологическое исследование опубликовано 6 января.
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Согласно результатам опроса, на востоке Германии за проект выступают 70% населения, в западной части страны – 57%. При этом не поддерживают строительство газопровода 28% граждан: 30% на западе ФРГ и 18% – на востоке.
Наибольшее количество противников проекта среди сторонников партии "зеленые": 55% против газопровода и 34% - за. При этом самое большое число его сторонников приходится на партию "Альтернатива для Германии" – 86% при 8% придерживающихся противоположного мнения. В целом сторонники всех представленных в бундестаге партий, кроме "зеленых", в большинстве своем выступают в поддержку газопровода.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.
Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
Вчера, 22:30
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