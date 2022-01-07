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При жесткой посадке вертолета в Башкирии погиб один человек
При жесткой посадке вертолета в Башкирии погиб один человек - РИА Новости, 07.01.2022
При жесткой посадке вертолета в Башкирии погиб один человек
Один человек погиб, двое пострадали при жесткой посадке вертолета в Башкирии, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T02:21
2022-01-07T02:21
2022-01-07T03:57
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали при жесткой посадке вертолета в Башкирии, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.ЧП с вертолетом AS 350 с бортовым номером RA-07219, направлявшимся из Уфы в село Павловка, произошло поздно вечером 6 января. Машина, как сообщалось ранее, совершила жесткую посадку в Благовещенском районе в четырех километрах от населенного пункта Карагайкуль.В аварийно-спасательных работах, по данным МЧС, задействованы 25 человек и восемь единиц техники. Со слов очевидцев, после жесткой посадки вертолет не загорелся.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
02:21 07.01.2022 (обновлено: 03:57 07.01.2022)
При жесткой посадке вертолета в Башкирии погиб один человек
При жесткой посадке вертолета в Башкирии погиб один человек, двое пострадали