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В Минске оценили активность белорусов по обсуждению проекта конституции
В Минске оценили активность белорусов по обсуждению проекта конституции - РИА Новости, 07.01.2022
В Минске оценили активность белорусов по обсуждению проекта конституции
Директор национального центра правовой информации Белоруссии Андрей Мательский заявил, что граждане страны активно участвуют в обсуждении проекта изменений в... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T22:48
2022-01-07T22:48
в мире
белоруссия
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МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Директор национального центра правовой информации Белоруссии Андрей Мательский заявил, что граждане страны активно участвуют в обсуждении проекта изменений в конституцию, предлагая свои правки, и эта активность будет и далее возрастать."Активность граждан по обсуждению проекта основного закона нашей страны очень высокая. В день мы обрабатываем более 300 предложений по тексту этого документа. Ожидаем, что количество предложений будет увеличиваться", - сказал директор центра в интервью телеканалу "Беларусь 1" в пятницу.Он рассказал, что пока предложения поправок в конституцию от граждан поступали непосредственно в центр правовой информации, но с пятницы предложения от граждан стали передавать государственные органы, в любой из которых мог обратиться житель Белоруссии со своими предложениями. В основном предложения от граждан поступают в электронном виде, но около 20% - в обычных письмах.Мательский заявил, что специалисты учитывают каждое предложение при обобщении и систематизации поступивших обращений. Он отметил, что граждане предлагают какие-то корректировки практически в каждую статью конституции, предложения очень разноплановые, в том числе есть касающиеся текста присяги президента и даже предложения называть основной закон страны не конституцией, а статутом, парламент - сеймом.Планируется, что конституционный референдум в Белоруссии состоится во второй половине февраля 2022 года. Подготовленный специально созданными комиссией и рабочей группой проект поправок в конституцию был опубликован для общественного обсуждения в конце декабря. Всенародное обсуждение проекта будет предшествовать референдуму. Конкретный срок всенародного обсуждения проекта новой конституции Белоруссии ранее не назывался: власти отмечали, что все будет зависеть от активности граждан. Свои предложения по документу белорусы могут направлять в любые государственные органы.
https://ria.ru/20211227/mezhevich-1765710625.html
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в мире, белоруссия
22:48 07.01.2022
 
В Минске оценили активность белорусов по обсуждению проекта конституции

Центр правовой информации: белорусы активно предлагают поправки в конституцию

© SputnikКонституция Республики Беларусь
Конституция Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© Sputnik
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Директор национального центра правовой информации Белоруссии Андрей Мательский заявил, что граждане страны активно участвуют в обсуждении проекта изменений в конституцию, предлагая свои правки, и эта активность будет и далее возрастать.
"Активность граждан по обсуждению проекта основного закона нашей страны очень высокая. В день мы обрабатываем более 300 предложений по тексту этого документа. Ожидаем, что количество предложений будет увеличиваться", - сказал директор центра в интервью телеканалу "Беларусь 1" в пятницу.
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Он рассказал, что пока предложения поправок в конституцию от граждан поступали непосредственно в центр правовой информации, но с пятницы предложения от граждан стали передавать государственные органы, в любой из которых мог обратиться житель Белоруссии со своими предложениями. В основном предложения от граждан поступают в электронном виде, но около 20% - в обычных письмах.
Мательский заявил, что специалисты учитывают каждое предложение при обобщении и систематизации поступивших обращений. Он отметил, что граждане предлагают какие-то корректировки практически в каждую статью конституции, предложения очень разноплановые, в том числе есть касающиеся текста присяги президента и даже предложения называть основной закон страны не конституцией, а статутом, парламент - сеймом.
Планируется, что конституционный референдум в Белоруссии состоится во второй половине февраля 2022 года. Подготовленный специально созданными комиссией и рабочей группой проект поправок в конституцию был опубликован для общественного обсуждения в конце декабря. Всенародное обсуждение проекта будет предшествовать референдуму. Конкретный срок всенародного обсуждения проекта новой конституции Белоруссии ранее не назывался: власти отмечали, что все будет зависеть от активности граждан. Свои предложения по документу белорусы могут направлять в любые государственные органы.

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