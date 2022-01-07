Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220107/pomosch-1766818625.html
"Что лезете с мусором": украинцев рассмешила поддержка Латвии
Украинцы высмеяли обещание Латвии отправить военную помощь - РИА Новости, 07.01.2022
"Что лезете с мусором": украинцев рассмешила поддержка Латвии
Агентство "РБК-Украина" опубликовало материал, посвященный словам главы минобороны Латвии Артиса Пабрикса о возможности поставок Украине оружия и военной... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T05:57
2022-01-07T06:02
в мире
украина
европа
латвия
дмитрий песков
нато
артис пабрикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1759033530_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_6db6646f52911df5aafa9d249910fa20.jpg
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Агентство "РБК-Украина" опубликовало материал, посвященный словам главы минобороны Латвии Артиса Пабрикса о возможности поставок Украине оружия и военной техники.Как ранее заявил министр на встрече с послом Украины, Латвия отправит оружие и технику Киеву в случае, если это будет необходимо. При этом Пабрикс призвал к аналогичным шагам союзников в Европе.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под соответствующим постом издания в Facebook."Раньше: один из крупнейших ВПК в мире. Теперь: всемирный мусорник старья", - написал пользователь Анатолий Сандугей."Да, утилизация дорого стоит, а так: на тебе, что мне не гоже", - посетовал Костя Муханов."Ну чего лезете к нам со своим мусором?" – задалась вопросом Татьяна Коржова."Т-34 подгонит и ППШ", - сыронизировал Дмитрий Зиновьев."Оставьте себе этот хлам...", - написал Сергей Прохнич."Зачем нам эти мушкетерские шпаги?" – отметил Юрий Лавренченко."Что, все два автомата Калашникова?" - пошутил Valeriy Rokyta."У самих вилы и лопаты, какое у них оружие", - добавил Василий Гавриляк.Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия" — попытку решения собственных проблем силовыми методами. По словам главы МИД Сергея Лаврова, накачка Украины вооружениями подогревает настрой Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
https://ria.ru/20220105/berbok-1766674244.html
https://ria.ru/20211228/ukraina-1765798137.html
украина
европа
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1759033530_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d4d9713009af58714b7cc2647188cc65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, латвия, дмитрий песков, нато, артис пабрикс
05:57 07.01.2022 (обновлено: 06:02 07.01.2022)
 
Украинцы высмеяли обещание Латвии отправить военную помощь

Украинские пользователи раскритиковали обещание Латвии поставить оружие Киеву

© Sputnik / Перейти в фотобанкЛатвийские военные
Латвийские военные
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Латвийские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Агентство "РБК-Украина" опубликовало материал, посвященный словам главы минобороны Латвии Артиса Пабрикса о возможности поставок Украине оружия и военной техники.
Как ранее заявил министр на встрече с послом Украины, Латвия отправит оружие и технику Киеву в случае, если это будет необходимо. При этом Пабрикс призвал к аналогичным шагам союзников в Европе.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 21:51
Бербок рассказала об "особом" подходе к поставкам оружия Украине
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под соответствующим постом издания в Facebook.
"Раньше: один из крупнейших ВПК в мире. Теперь: всемирный мусорник старья", - написал пользователь Анатолий Сандугей.
"Да, утилизация дорого стоит, а так: на тебе, что мне не гоже", - посетовал Костя Муханов.
"Ну чего лезете к нам со своим мусором?" – задалась вопросом Татьяна Коржова.
"Т-34 подгонит и ППШ", - сыронизировал Дмитрий Зиновьев.
"Оставьте себе этот хлам...", - написал Сергей Прохнич.
"Зачем нам эти мушкетерские шпаги?" – отметил Юрий Лавренченко.
"Что, все два автомата Калашникова?" - пошутил Valeriy Rokyta.
"У самих вилы и лопаты, какое у них оружие", - добавил Василий Гавриляк.
Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия" — попытку решения собственных проблем силовыми методами. По словам главы МИД Сергея Лаврова, накачка Украины вооружениями подогревает настрой Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
Оксана Маркарова
28 декабря 2021, 12:06
Посол Украины в США заявила, что Киев добивается получения военной помощи
 
В миреУкраинаЕвропаЛатвияДмитрий ПесковНАТОАртис Пабрикс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29Собянин поздравил москвичей с Рождеством
09:29Интернет в Казахстане возобновил работу
09:18Путин поздравил россиян с Рождеством
09:18Аэропорт Алма-Аты продлил ограничение на время работы в пятницу
09:15В Казахстане отключили интернет
09:15В Казахстане полностью восстановили железнодорожное сообщение
09:06В Приморье нашли убитого человеком амурского тигренка
09:04МЧС установило личности погибших при крушении вертолета в Башкирии
08:46Военные на центральной площади Алма-Аты предупредили о скорой зачистке
08:45Власти Казахстана рассказали о работе миротворцев ОДКБ
08:41СМИ: радикалы пытались захватить Академию погранслужбы КНБ в Алма-Ате
08:34Полиция в Нур-Султане опровергла информацию о попытках ввоза оружия в город
08:33Умер второй пострадавший при жесткой посадке вертолета в Башкирии
08:31Протесты в Казахстане возглавили бандиты и террористы, заявили власти
08:17В центре Алма-Аты началась перестрелка
08:16В Казахстане заявили, что захватчики действовали профессионально
08:15В Казахстане заявили о восстановлении правопорядка во всех регионах страны
08:14В Киргизии рассказали, сколько миротворцев поедут в Казахстан по линии ОДКБ
08:13В нацгвардии Казахстана рассказали о потерях из-за массовых беспорядков
08:09МВД Казахстана подтвердило ликвидацию 26 вооруженных преступников
Лента новостейМолния
Собянин поздравил москвичей с РождествомИнтернет в Казахстане возобновил работуПутин поздравил россиян с РождествомАэропорт Алма-Аты продлил ограничение на время работы в пятницуВ Казахстане отключили интернетВ Казахстане полностью восстановили железнодорожное сообщениеВ Приморье нашли убитого человеком амурского тигренкаМЧС установило личности погибших при крушении вертолета в БашкирииВоенные на центральной площади Алма-Аты предупредили о скорой зачисткеВласти Казахстана рассказали о работе миротворцев ОДКБСМИ: радикалы пытались захватить Академию погранслужбы КНБ в Алма-АтеПолиция в Нур-Султане опровергла информацию о попытках ввоза оружия в городУмер второй пострадавший при жесткой посадке вертолета в БашкирииПротесты в Казахстане возглавили бандиты и террористы, заявили властиВ центре Алма-Аты началась перестрелкаВ Казахстане заявили, что захватчики действовали профессиональноВ Казахстане заявили о восстановлении правопорядка во всех регионах страныВ Киргизии рассказали, сколько миротворцев поедут в Казахстан по линии ОДКБВ нацгвардии Казахстана рассказали о потерях из-за массовых беспорядковМВД Казахстана подтвердило ликвидацию 26 вооруженных преступников