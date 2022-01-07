https://ria.ru/20220107/pomosch-1766818625.html
"Что лезете с мусором": украинцев рассмешила поддержка Латвии
Украинцы высмеяли обещание Латвии отправить военную помощь - РИА Новости, 07.01.2022
"Что лезете с мусором": украинцев рассмешила поддержка Латвии
Агентство "РБК-Украина" опубликовало материал, посвященный словам главы минобороны Латвии Артиса Пабрикса о возможности поставок Украине оружия и военной... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T05:57
2022-01-07T05:57
2022-01-07T06:02
в мире
украина
европа
латвия
дмитрий песков
нато
артис пабрикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1759033530_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_6db6646f52911df5aafa9d249910fa20.jpg
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Агентство "РБК-Украина" опубликовало материал, посвященный словам главы минобороны Латвии Артиса Пабрикса о возможности поставок Украине оружия и военной техники.Как ранее заявил министр на встрече с послом Украины, Латвия отправит оружие и технику Киеву в случае, если это будет необходимо. При этом Пабрикс призвал к аналогичным шагам союзников в Европе.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под соответствующим постом издания в Facebook."Раньше: один из крупнейших ВПК в мире. Теперь: всемирный мусорник старья", - написал пользователь Анатолий Сандугей."Да, утилизация дорого стоит, а так: на тебе, что мне не гоже", - посетовал Костя Муханов."Ну чего лезете к нам со своим мусором?" – задалась вопросом Татьяна Коржова."Т-34 подгонит и ППШ", - сыронизировал Дмитрий Зиновьев."Оставьте себе этот хлам...", - написал Сергей Прохнич."Зачем нам эти мушкетерские шпаги?" – отметил Юрий Лавренченко."Что, все два автомата Калашникова?" - пошутил Valeriy Rokyta."У самих вилы и лопаты, какое у них оружие", - добавил Василий Гавриляк.Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия" — попытку решения собственных проблем силовыми методами. По словам главы МИД Сергея Лаврова, накачка Украины вооружениями подогревает настрой Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
https://ria.ru/20220105/berbok-1766674244.html
https://ria.ru/20211228/ukraina-1765798137.html
украина
европа
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1759033530_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d4d9713009af58714b7cc2647188cc65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, латвия, дмитрий песков, нато, артис пабрикс
05:57 07.01.2022 (обновлено: 06:02 07.01.2022)
Украинцы высмеяли обещание Латвии отправить военную помощь
Украинские пользователи раскритиковали обещание Латвии поставить оружие Киеву
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости.
Агентство "РБК-Украина" опубликовало материал, посвященный словам главы минобороны Латвии Артиса Пабрикса
о возможности поставок Украине
оружия и военной техники.
Как ранее заявил министр на встрече с послом Украины, Латвия
отправит оружие и технику Киеву в случае, если это будет необходимо. При этом Пабрикс призвал к аналогичным шагам союзников в Европе
.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под соответствующим постом издания в Facebook
.
"Раньше: один из крупнейших ВПК в мире. Теперь: всемирный мусорник старья", - написал пользователь Анатолий Сандугей.
"Да, утилизация дорого стоит, а так: на тебе, что мне не гоже", - посетовал Костя Муханов.
"Ну чего лезете к нам со своим мусором?" – задалась вопросом Татьяна Коржова.
"Т-34 подгонит и ППШ", - сыронизировал Дмитрий Зиновьев.
"Оставьте себе этот хлам...", - написал Сергей Прохнич.
"Зачем нам эти мушкетерские шпаги?" – отметил Юрий Лавренченко.
"Что, все два автомата Калашникова?" - пошутил Valeriy Rokyta.
"У самих вилы и лопаты, какое у них оружие", - добавил Василий Гавриляк.
Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, "страны НАТО
должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия" — попытку решения собственных проблем силовыми методами. По словам главы МИД Сергея Лаврова, накачка Украины вооружениями подогревает настрой Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу
.