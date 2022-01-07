https://ria.ru/20220107/pomosch-1766818625.html

"Что лезете с мусором": украинцев рассмешила поддержка Латвии

Украинцы высмеяли обещание Латвии отправить военную помощь - РИА Новости, 07.01.2022

"Что лезете с мусором": украинцев рассмешила поддержка Латвии

Агентство "РБК-Украина" опубликовало материал, посвященный словам главы минобороны Латвии Артиса Пабрикса о возможности поставок Украине оружия и военной... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T05:57

2022-01-07T05:57

2022-01-07T06:02

в мире

украина

европа

латвия

дмитрий песков

нато

артис пабрикс

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Агентство "РБК-Украина" опубликовало материал, посвященный словам главы минобороны Латвии Артиса Пабрикса о возможности поставок Украине оружия и военной техники.Как ранее заявил министр на встрече с послом Украины, Латвия отправит оружие и технику Киеву в случае, если это будет необходимо. При этом Пабрикс призвал к аналогичным шагам союзников в Европе.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под соответствующим постом издания в Facebook."Раньше: один из крупнейших ВПК в мире. Теперь: всемирный мусорник старья", - написал пользователь Анатолий Сандугей."Да, утилизация дорого стоит, а так: на тебе, что мне не гоже", - посетовал Костя Муханов."Ну чего лезете к нам со своим мусором?" – задалась вопросом Татьяна Коржова."Т-34 подгонит и ППШ", - сыронизировал Дмитрий Зиновьев."Оставьте себе этот хлам...", - написал Сергей Прохнич."Зачем нам эти мушкетерские шпаги?" – отметил Юрий Лавренченко."Что, все два автомата Калашникова?" - пошутил Valeriy Rokyta."У самих вилы и лопаты, какое у них оружие", - добавил Василий Гавриляк.Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия" — попытку решения собственных проблем силовыми методами. По словам главы МИД Сергея Лаврова, накачка Украины вооружениями подогревает настрой Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.

https://ria.ru/20220105/berbok-1766674244.html

https://ria.ru/20211228/ukraina-1765798137.html

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в мире, украина, европа, латвия, дмитрий песков, нато, артис пабрикс