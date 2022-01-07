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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 07.01.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный снег, температура воздуха к вечеру до минус 7 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T09:57
2022-01-07T09:57
2022-01-07T09:57
москва
погода
александр синенков
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный снег, температура воздуха к вечеру до минус 7 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы сегодня ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами пройдёт кратковременный снег, температура воздуха в утренние часы минус 3-5, к вечеру понизится до минус 5-7, по области к вечеру минус 4-9. Ветер западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление повысится до 740 миллиметров ртутного столба.
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москва, погода, александр синенков
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков: в Москве ожидаются облачная погода и кратковременный снег