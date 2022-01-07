Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220107/poezd-1766889231.html
В Пекине запустили первый в мире поезд с вагоном-телестудией с сетью 5G
В Пекине запустили первый в мире поезд с вагоном-телестудией с сетью 5G - РИА Новости, 07.01.2022
В Пекине запустили первый в мире поезд с вагоном-телестудией с сетью 5G
В Пекине запустили первый в мире скоростной поезд с вагоном-телестудией, позволяющей организовывать прямые трансляции с использованием сети 5G. Это совместная... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T18:16
2022-01-07T18:19
россия-китай: главное
технологии
чжанцзякоу
китай
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577091935_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ff5c5b8b7856f45786b750ffbe269737.jpg
МОСКВА, 7 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине запустили первый в мире скоростной поезд с вагоном-телестудией, позволяющей организовывать прямые трансляции с использованием сети 5G. Это совместная разработка Медиакорпорации Китая и национальной железнодорожной корпорации. В новом поезде с вагоном-телестудией уже побывала наш корреспондент Чжао Синь.Корреспондент CGTN-русский Чжао Синь: "Всем привет! Мы находимся на станции Цинхэ в Пекине. Сегодня мы отсюда отправляемся в Чжанцзякоу, где будут проходить некоторые соревнования во время зимних олимпийских Игр. Позади меня - первый в мире скоростной поезд, в котором имеется студия с использованием новейшей технологии 5G. Он предназначен специально для волонтеров, журналистов и других гостей зимних Олимпийских игр. Что в нем особенного - сейчас вам покажу".Корреспондент CGTN-русский Чжао Синь: "В одном вагоне Медиакорпорация Китая совместно с Китайской национальной железнодорожной корпорацией создали студию, в которой имеются новейшие технологии 5G+4K и 8K с технологией искусственного интеллекта. Именно в этой студии впервые в мире будут записывать и транслировать видео в формате Ultra HD".Корреспондент CGTN-русский Чжао Синь: "Это вагон-ресторан. Но он отличается от обычных. Его превратили в медиа-центр, где могут разместиться 48 преставителей СМИ. Журналисты, такие, как я, здесь могут писать статьи и сразу же отправлять в редакцию свои материалы. Стол можно отрегулировать на нужное расстояние. Розетки находятся прямо под столами. Очень удобно, потому что у журналистов будет возможность заряжать свои телефоны и ноутбуки".Корреспондент CGTN-русский Чжао Синь: "В этом экспрессе на мобильном телефоне хорошо ловит сигнал 5G. То есть здесь есть возможность постоянно работать либо смотреть прямые трансляции на телефоне. Ведь журналистам всегда нужно быть в курсе последних новостей. И сеть 5G в этом поможет".Поезд идет со скоростью 350 километров в час, и всего за 50 минут на нем можно доехать до соревновательной зоны в Чжанцзякоу. Вдоль железной дороги Пекин-Чжанцзякоу расположены около четырехсот базовых станций 5G для обеспечения стабильной передачи сигнала. Высокоскоростная железная дорога Пекин-Чжанцзякоу является первой в мире, на которой на всем пути есть доступ к сигналу 5G. Еще следует отметить, что данный экпресс-поезд оснащен технологией автопилотирования.Начальник группы машинистов поезда Лю Чуньюй: "Автопилотирование - это, можно сказать, функция ATO - автоматический режим движения поезда. Поезд может сам набирать скорость и снижать ее в зависимости от эксплуатационных условий пути. Чтобы гарантировать прибытие вовремя на станцию, состав автоматически регулирует скорость движения. После прибытия экспресс сам останавливается и автоматически открывает дверь. Это основные характеристики автопилотирования поезда".Корреспондент CGTN-русский Чжао Синь: "Экспресс нас уже довез до станции Тайцзычэн в городе Чжанцзякоу. Уже меньше чем через месяц высокоскоростные поезда значительно сократят время пути, необходимое для того, чтобы передвигаться между тремя соревновательными зонами. Кроме того, также позволят впервые в мире вести прямую трансляцию прямо с борта поезда".
https://ria.ru/20220104/tekhnologii-1766528350.html
https://ria.ru/20211229/internet-1766049958.html
чжанцзякоу
китай
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577091935_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a931031d3259c460ee649ccc78dfcd79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, чжанцзякоу, китай, москва, россия
18:16 07.01.2022 (обновлено: 18:19 07.01.2022)
 

В Пекине запустили первый в мире поезд с вагоном-телестудией с сетью 5G

© Depositphotos / nirutdps Сеть 5G
Сеть 5G - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© Depositphotos / nirutdps
Сеть 5G
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине запустили первый в мире скоростной поезд с вагоном-телестудией, позволяющей организовывать прямые трансляции с использованием сети 5G. Это совместная разработка Медиакорпорации Китая и национальной железнодорожной корпорации. В новом поезде с вагоном-телестудией уже побывала наш корреспондент Чжао Синь.
Корреспондент CGTN-русский Чжао Синь: "Всем привет! Мы находимся на станции Цинхэ в Пекине. Сегодня мы отсюда отправляемся в Чжанцзякоу, где будут проходить некоторые соревнования во время зимних олимпийских Игр. Позади меня - первый в мире скоростной поезд, в котором имеется студия с использованием новейшей технологии 5G. Он предназначен специально для волонтеров, журналистов и других гостей зимних Олимпийских игр. Что в нем особенного - сейчас вам покажу".
Корреспондент CGTN-русский Чжао Синь: "В одном вагоне Медиакорпорация Китая совместно с Китайской национальной железнодорожной корпорацией создали студию, в которой имеются новейшие технологии 5G+4K и 8K с технологией искусственного интеллекта. Именно в этой студии впервые в мире будут записывать и транслировать видео в формате Ultra HD".
Корреспондент CGTN-русский Чжао Синь: "Это вагон-ресторан. Но он отличается от обычных. Его превратили в медиа-центр, где могут разместиться 48 преставителей СМИ. Журналисты, такие, как я, здесь могут писать статьи и сразу же отправлять в редакцию свои материалы. Стол можно отрегулировать на нужное расстояние. Розетки находятся прямо под столами. Очень удобно, потому что у журналистов будет возможность заряжать свои телефоны и ноутбуки".
Вышка сотовой связи - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 09:35
Эксперт предупредил о технологической гонке за 6G
Корреспондент CGTN-русский Чжао Синь: "В этом экспрессе на мобильном телефоне хорошо ловит сигнал 5G. То есть здесь есть возможность постоянно работать либо смотреть прямые трансляции на телефоне. Ведь журналистам всегда нужно быть в курсе последних новостей. И сеть 5G в этом поможет".
Поезд идет со скоростью 350 километров в час, и всего за 50 минут на нем можно доехать до соревновательной зоны в Чжанцзякоу. Вдоль железной дороги Пекин-Чжанцзякоу расположены около четырехсот базовых станций 5G для обеспечения стабильной передачи сигнала. Высокоскоростная железная дорога Пекин-Чжанцзякоу является первой в мире, на которой на всем пути есть доступ к сигналу 5G. Еще следует отметить, что данный экпресс-поезд оснащен технологией автопилотирования.
Начальник группы машинистов поезда Лю Чуньюй: "Автопилотирование - это, можно сказать, функция ATO - автоматический режим движения поезда. Поезд может сам набирать скорость и снижать ее в зависимости от эксплуатационных условий пути. Чтобы гарантировать прибытие вовремя на станцию, состав автоматически регулирует скорость движения. После прибытия экспресс сам останавливается и автоматически открывает дверь. Это основные характеристики автопилотирования поезда".
Корреспондент CGTN-русский Чжао Синь: "Экспресс нас уже довез до станции Тайцзычэн в городе Чжанцзякоу. Уже меньше чем через месяц высокоскоростные поезда значительно сократят время пути, необходимое для того, чтобы передвигаться между тремя соревновательными зонами. Кроме того, также позволят впервые в мире вести прямую трансляцию прямо с борта поезда".
Люди на фоне вышек сотовой связи, используемой для сети 5G в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 17:44Россия-Китай: Главное
Умный Китай. Поднебесную покрывают сети сверхскоростного интернета
 
Россия-Китай: ГлавноеТехнологииЧжанцзякоуКитайМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16В госдепе заявили, что ждут "ложных комментариев" от России о переговорах
01:16Врач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздники
01:08США пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" России
01:04Госдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из Европы
01:01Пушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТО
00:55В Кемеровской области в пансионате произошел пожар
00:52В госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с Россией
00:49Госдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО
00:46В госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и США
00:30В МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамством
00:11В Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездов
00:05Возобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 января
23:56В Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражение
23:47В Казахстане власти взяли под контроль все здания госорганов
23:42Эксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в Казахстане
23:35Источник рассказал о ситуации в Байконуре
23:34Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил Токаев
23:31США сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИ
23:26В Казахстане задержали около четырех тысяч террористов
23:24Западные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме
Лента новостейМолния
В госдепе заявили, что ждут "ложных комментариев" от России о переговорахВрач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздникиСША пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" РоссииГосдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из ЕвропыПушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТОВ Кемеровской области в пансионате произошел пожарВ госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с РоссиейГосдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТОВ госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и СШАВ МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамствомВ Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездовВозобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 январяВ Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражениеВ Казахстане власти взяли под контроль все здания госоргановЭксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в КазахстанеИсточник рассказал о ситуации в БайконуреМиротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил ТокаевСША сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИВ Казахстане задержали около четырех тысяч террористовЗападные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме