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В Пекине запустили первый в мире поезд с вагоном-телестудией с сетью 5G

В Пекине запустили первый в мире поезд с вагоном-телестудией с сетью 5G - РИА Новости, 07.01.2022

В Пекине запустили первый в мире поезд с вагоном-телестудией с сетью 5G

В Пекине запустили первый в мире скоростной поезд с вагоном-телестудией, позволяющей организовывать прямые трансляции с использованием сети 5G. Это совместная... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T18:16

2022-01-07T18:16

2022-01-07T18:19

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МОСКВА, 7 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине запустили первый в мире скоростной поезд с вагоном-телестудией, позволяющей организовывать прямые трансляции с использованием сети 5G. Это совместная разработка Медиакорпорации Китая и национальной железнодорожной корпорации. В новом поезде с вагоном-телестудией уже побывала наш корреспондент Чжао Синь.Корреспондент CGTN-русский Чжао Синь: "Всем привет! Мы находимся на станции Цинхэ в Пекине. Сегодня мы отсюда отправляемся в Чжанцзякоу, где будут проходить некоторые соревнования во время зимних олимпийских Игр. Позади меня - первый в мире скоростной поезд, в котором имеется студия с использованием новейшей технологии 5G. Он предназначен специально для волонтеров, журналистов и других гостей зимних Олимпийских игр. Что в нем особенного - сейчас вам покажу".Корреспондент CGTN-русский Чжао Синь: "В одном вагоне Медиакорпорация Китая совместно с Китайской национальной железнодорожной корпорацией создали студию, в которой имеются новейшие технологии 5G+4K и 8K с технологией искусственного интеллекта. Именно в этой студии впервые в мире будут записывать и транслировать видео в формате Ultra HD".Корреспондент CGTN-русский Чжао Синь: "Это вагон-ресторан. Но он отличается от обычных. Его превратили в медиа-центр, где могут разместиться 48 преставителей СМИ. Журналисты, такие, как я, здесь могут писать статьи и сразу же отправлять в редакцию свои материалы. Стол можно отрегулировать на нужное расстояние. Розетки находятся прямо под столами. Очень удобно, потому что у журналистов будет возможность заряжать свои телефоны и ноутбуки".Корреспондент CGTN-русский Чжао Синь: "В этом экспрессе на мобильном телефоне хорошо ловит сигнал 5G. То есть здесь есть возможность постоянно работать либо смотреть прямые трансляции на телефоне. Ведь журналистам всегда нужно быть в курсе последних новостей. И сеть 5G в этом поможет".Поезд идет со скоростью 350 километров в час, и всего за 50 минут на нем можно доехать до соревновательной зоны в Чжанцзякоу. Вдоль железной дороги Пекин-Чжанцзякоу расположены около четырехсот базовых станций 5G для обеспечения стабильной передачи сигнала. Высокоскоростная железная дорога Пекин-Чжанцзякоу является первой в мире, на которой на всем пути есть доступ к сигналу 5G. Еще следует отметить, что данный экпресс-поезд оснащен технологией автопилотирования.Начальник группы машинистов поезда Лю Чуньюй: "Автопилотирование - это, можно сказать, функция ATO - автоматический режим движения поезда. Поезд может сам набирать скорость и снижать ее в зависимости от эксплуатационных условий пути. Чтобы гарантировать прибытие вовремя на станцию, состав автоматически регулирует скорость движения. После прибытия экспресс сам останавливается и автоматически открывает дверь. Это основные характеристики автопилотирования поезда".Корреспондент CGTN-русский Чжао Синь: "Экспресс нас уже довез до станции Тайцзычэн в городе Чжанцзякоу. Уже меньше чем через месяц высокоскоростные поезда значительно сократят время пути, необходимое для того, чтобы передвигаться между тремя соревновательными зонами. Кроме того, также позволят впервые в мире вести прямую трансляцию прямо с борта поезда".

https://ria.ru/20220104/tekhnologii-1766528350.html

https://ria.ru/20211229/internet-1766049958.html

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