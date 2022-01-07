https://ria.ru/20220107/podlodka-1766867505.html

Британцы высмеяли свой флот после статьи о столкновении фрегата с российской подлодкой

Британцы удивились из-за статьи об инциденте с российской подлодкой - РИА Новости, 07.01.2022

Британцы высмеяли свой флот после статьи о столкновении фрегата с российской подлодкой

Читатели издания Daily Express прокомментировали статью, авторы которой утверждают, что в 2020 году в Атлантическом океане произошел инцидент с российской... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T14:50

2022-01-07T14:50

2022-01-07T14:50

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Читатели издания Daily Express прокомментировали статью, авторы которой утверждают, что в 2020 году в Атлантическом океане произошел инцидент с российской подлодкой и британским фрегатом.Тогда, по информации британского таблоида The Sun, российская субмарина задела трос эхолокатора фрегата Notrhumberland. Как отметило СМИ, это, возможно, первый подобный инцидент между Москвой и Лондоном за последние три десятилетия. Журналисты заявили, что фрегат Королевского флота искал субмарину в 200 милях севернее шотландского побережья. Министерство обороны России эти сообщения пока никак не прокомментировало.Комментаторы удивились "эффективности" действий британского флота, который так поздно заметил подлодку."Русские легонько тюкнули наш радар, подумаешь!" — подчеркнул Virago45."Эти русские подлодки прямо как двухэтажные автобусы. Ждешь-ждешь его целую вечность, а появляется он в самый неожиданный момент", — сыронизировал Geedward."Так-так, значит, военный корабль обнаружил подлодку противника, но отправился на базу вместо того, чтобы ее преследовать?" — задался вопросом Cokny."Похоже, нам нужен новый радар. А то подлодка "нашлась" только после столкновения", — отметил Uklad."Дней пять назад недалеко от Италии появилась российская подводная лодка. Рядом находились два авианосца США, и никто ее не засек. Она снова исчезла, и США потратили два дня на безрезультатные поиски. Нехорошо получается: это была еще весьма шумная дизельная лодка", — подытожили читатели.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220102/submarina-1766396240.html

https://ria.ru/20220102/zakharova-1766427677.html

https://ria.ru/20220104/provokatsii-1766529041.html

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