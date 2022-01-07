https://ria.ru/20220107/podlodka-1766810818.html
СМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабля
СМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабля - РИА Новости, 07.01.2022
СМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабля
Подводная лодка ВМФ России задела трос эхолокатора фрегата Northumberland ВМС Британии в Атлантике в 2020 году, с таким утверждением выступил британский таблоид РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T00:21
2022-01-07T00:21
2022-01-07T02:55
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атлантический океан
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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Подводная лодка ВМФ России задела трос эхолокатора фрегата Northumberland ВМС Британии в Атлантике в 2020 году, с таким утверждением выступил британский таблоид Sun, сославшись на собственный источник.По данным издания, субмарина, за которой следил корабль Королевского флота, "вступила в контакт с его гидролокатором". При этом авторы в министерстве обороны Соединенного королевства отметили, что их флот регулярно отслеживает иностранные корабли.Вероятно, это первый подобный инцидент между российскими и британскими кораблями за последние три десятилетия, отмечает таблоид. По его данным, фрегат Королевского флота искал субмарину ВМС России в 200 милях севернее шотландского побережьяМинистерство обороны России пока никак не прокомментировало данную информацию.Пр
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в мире, великобритания, атлантический океан, россия
00:21 07.01.2022 (обновлено: 02:55 07.01.2022)
СМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабля
The Sun: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора фрегата ВМС Британии в 2020 году