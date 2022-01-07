Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220107/pesnya-1766858655.html
Умер автор легендарной песни "Пусть бегут неуклюже"
Умер автор "Песенки крокодила Гены" Александр Тимофеевский - РИА Новости, 07.01.2022
Умер автор легендарной песни "Пусть бегут неуклюже"
Поэт и писатель Александр Тимофеевский умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил киновед Сергей Капков в фейсбуке. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T13:25
2022-01-07T14:53
москва
сергей капков
союзмультфильм
facebook
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766858265_0:370:1715:1335_1920x0_80_0_0_705cb411df3be7c343e8f2e7648748de.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Поэт и писатель Александр Тимофеевский умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил киновед Сергей Капков в фейсбуке."Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино. Работал редактором на "Союзмультфильме" и "Экране", пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен. "Пусть бегут неуклюже" стала гимном дня рождения каждого советского человека", — отметил Капков.Тимофеевский родился 13 ноября 1933 года в Москве. В 1958-м окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии.С 1963 по 1983 год работал редактором на киностудии "Союзмультфильм", писал сценарии и песни к мультфильмам, в частности ставшую знаменитой песню крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже".
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766858265_0:158:1715:1444_1920x0_80_0_0_f34152d2796fa03b57eb3885143dd8ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей капков, союзмультфильм, facebook
13:25 07.01.2022 (обновлено: 14:53 07.01.2022)
 
Умер автор "Песенки крокодила Гены" Александр Тимофеевский

Автор песни "Пусть бегут неуклюже" Александр Тимофеевский умер на 89-м году жизни

CC BY 4.0 / SVKLIMKIN / Александр ТимофеевскийПисатель Александр Тимофеевский
Писатель Александр Тимофеевский - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
CC BY 4.0 / SVKLIMKIN / Александр Тимофеевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Поэт и писатель Александр Тимофеевский умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил киновед Сергей Капков в фейсбуке.
"Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино. Работал редактором на "Союзмультфильме" и "Экране", пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен. "Пусть бегут неуклюже" стала гимном дня рождения каждого советского человека", — отметил Капков.
Тимофеевский родился 13 ноября 1933 года в Москве. В 1958-м окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии.
С 1963 по 1983 год работал редактором на киностудии "Союзмультфильм", писал сценарии и песни к мультфильмам, в частности ставшую знаменитой песню крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже".
 
КультураМоскваСергей КапковСоюзмультфильмFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16В госдепе заявили, что ждут "ложных комментариев" от России о переговорах
01:16Врач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздники
01:08США пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" России
01:04Госдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из Европы
01:01Пушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТО
00:55В Кемеровской области в пансионате произошел пожар
00:52В госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с Россией
00:49Госдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО
00:46В госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и США
00:30В МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамством
00:11В Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездов
00:05Возобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 января
23:56В Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражение
23:47В Казахстане власти взяли под контроль все здания госорганов
23:42Эксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в Казахстане
23:35Источник рассказал о ситуации в Байконуре
23:34Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил Токаев
23:31США сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИ
23:26В Казахстане задержали около четырех тысяч террористов
23:24Западные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме
Лента новостейМолния
В госдепе заявили, что ждут "ложных комментариев" от России о переговорахВрач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздникиСША пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" РоссииГосдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из ЕвропыПушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТОВ Кемеровской области в пансионате произошел пожарВ госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с РоссиейГосдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТОВ госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и СШАВ МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамствомВ Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездовВозобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 январяВ Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражениеВ Казахстане власти взяли под контроль все здания госоргановЭксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в КазахстанеИсточник рассказал о ситуации в БайконуреМиротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил ТокаевСША сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИВ Казахстане задержали около четырех тысяч террористовЗападные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме