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Умер автор легендарной песни "Пусть бегут неуклюже"
Умер автор "Песенки крокодила Гены" Александр Тимофеевский - РИА Новости, 07.01.2022
Умер автор легендарной песни "Пусть бегут неуклюже"
Поэт и писатель Александр Тимофеевский умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил киновед Сергей Капков в фейсбуке. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T13:25
2022-01-07T13:25
2022-01-07T14:53
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Поэт и писатель Александр Тимофеевский умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил киновед Сергей Капков в фейсбуке."Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино. Работал редактором на "Союзмультфильме" и "Экране", пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен. "Пусть бегут неуклюже" стала гимном дня рождения каждого советского человека", — отметил Капков.Тимофеевский родился 13 ноября 1933 года в Москве. В 1958-м окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии.С 1963 по 1983 год работал редактором на киностудии "Союзмультфильм", писал сценарии и песни к мультфильмам, в частности ставшую знаменитой песню крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже".
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москва, сергей капков, союзмультфильм, facebook
13:25 07.01.2022 (обновлено: 14:53 07.01.2022)
Умер автор "Песенки крокодила Гены" Александр Тимофеевский
Автор песни "Пусть бегут неуклюже" Александр Тимофеевский умер на 89-м году жизни