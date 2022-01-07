https://ria.ru/20220107/perestrelka-1766821404.html
СМИ: перестрелка в Алма-Ате продолжалась всю ночь
СМИ: перестрелка в Алма-Ате продолжалась всю ночь - РИА Новости, 07.01.2022
СМИ: перестрелка в Алма-Ате продолжалась всю ночь
Перестрелка в Алма-Ате продолжалась всю ночь, выстрелы слышны до сих пор, сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T07:05
2022-01-07T07:05
2022-01-07T07:05
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Перестрелка в Алма-Ате продолжалась всю ночь, выстрелы слышны до сих пор, сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на очевидцев.По данным телеканала, тела погибших "лежат прямо на улице."Беспорядки в Казахстане продолжаются уже несколько дней, в ряде регионов они уже стихли, однако в Алма-Ате ситуация пока не нормализовалась. Контртеррористическая операция в городе все еще продолжается. По данным МВД, к этому часу освобождены акимат города, бывшая резиденция президента, площадь Республики, зачистки в городе продолжаются.
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в мире, казахстан, алма-ата
СМИ: перестрелка в Алма-Ате продолжалась всю ночь
"Хабар 24": перестрелка в Алма-Ате продолжалась всю ночь, выстрелы слышны до сих пор