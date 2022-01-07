https://ria.ru/20220107/perestrelka-1766821404.html

СМИ: перестрелка в Алма-Ате продолжалась всю ночь

СМИ: перестрелка в Алма-Ате продолжалась всю ночь - РИА Новости, 07.01.2022

СМИ: перестрелка в Алма-Ате продолжалась всю ночь

Перестрелка в Алма-Ате продолжалась всю ночь, выстрелы слышны до сих пор, сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T07:05

2022-01-07T07:05

2022-01-07T07:05

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Перестрелка в Алма-Ате продолжалась всю ночь, выстрелы слышны до сих пор, сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на очевидцев.По данным телеканала, тела погибших "лежат прямо на улице."Беспорядки в Казахстане продолжаются уже несколько дней, в ряде регионов они уже стихли, однако в Алма-Ате ситуация пока не нормализовалась. Контртеррористическая операция в городе все еще продолжается. По данным МВД, к этому часу освобождены акимат города, бывшая резиденция президента, площадь Республики, зачистки в городе продолжаются.

https://ria.ru/20220107/prestupniki-1766820305.html

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в мире, казахстан, алма-ата