https://ria.ru/20220107/peregovory-1766865593.html

Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным

Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным - РИА Новости, 07.01.2022

Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни вновь планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T14:27

2022-01-07T14:27

2022-01-07T14:42

владимир путин

эммануэль макрон

в мире

франция

россия

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ПАРИЖ, 7 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни вновь планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным."Франция продолжает вести диалог с Россией. Я провел два длинных телефонных разговора с президентом Путиным в последние недели. И будут еще в ближайшие дни", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.Французский президент также приветствовал диалог, который идет между РФ и США по Украине.

https://ria.ru/20211215/razgovor-1763763142.html

франция

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владимир путин, эммануэль макрон, в мире, франция, россия