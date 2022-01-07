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Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным
Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным - РИА Новости, 07.01.2022
Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни вновь планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T14:27
2022-01-07T14:42
владимир путин
эммануэль макрон
в мире
франция
россия
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ПАРИЖ, 7 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни вновь планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным."Франция продолжает вести диалог с Россией. Я провел два длинных телефонных разговора с президентом Путиным в последние недели. И будут еще в ближайшие дни", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.Французский президент также приветствовал диалог, который идет между РФ и США по Украине.
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владимир путин, эммануэль макрон, в мире, франция, россия
14:27 07.01.2022 (обновлено: 14:42 07.01.2022)
 
Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным

Президент Франции Макрон в ближайшие дни запланировал новые переговоры с Путиным

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни вновь планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
"Франция продолжает вести диалог с Россией. Я провел два длинных телефонных разговора с президентом Путиным в последние недели. И будут еще в ближайшие дни", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Французский президент также приветствовал диалог, который идет между РФ и США по Украине.
Разговор Путина и Макрона - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря 2021, 01:21
В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
 
Владимир ПутинЭммануэль МакронВ миреФранцияРоссия
 
 
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