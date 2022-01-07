https://ria.ru/20220107/peregovory-1766865593.html
Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным
Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным - РИА Новости, 07.01.2022
Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни вновь планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T14:27
2022-01-07T14:27
2022-01-07T14:42
владимир путин
эммануэль макрон
в мире
франция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156219/00/1562190004_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_1ade511982c963c7dc9b4de369a5908e.jpg
ПАРИЖ, 7 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни вновь планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным."Франция продолжает вести диалог с Россией. Я провел два длинных телефонных разговора с президентом Путиным в последние недели. И будут еще в ближайшие дни", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.Французский президент также приветствовал диалог, который идет между РФ и США по Украине.
https://ria.ru/20211215/razgovor-1763763142.html
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156219/00/1562190004_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_0ae84b95c7c58309c559b55d45859b4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, эммануэль макрон, в мире, франция, россия
14:27 07.01.2022 (обновлено: 14:42 07.01.2022)
Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным
Президент Франции Макрон в ближайшие дни запланировал новые переговоры с Путиным