https://ria.ru/20220107/pensiya-1766834549.html

Названо условие для повышения пенсий

В Госдуме назвали главное условие для повышения пенсий - РИА Новости, 07.01.2022

Названо условие для повышения пенсий

Пенсии в России повысятся только при условии роста зарплат, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Ura.ru. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T10:25

2022-01-07T10:25

2022-01-07T16:43

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госдума рф

ura.ru

светлана бессараб

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пенсии в России повысятся только при условии роста зарплат, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Ura.ru.Член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов подчеркнула, что выплаты пенсионерам напрямую привязаны к заработной плате, поскольку так пожилым и неработоспособным россиянам компенсируют ее отсутствие."Пенсия, по сути, это утраченный заработок. Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируется солидарный пенсионный фонд. Рост зарплат, безусловно, повлечет за собой рост пенсий", — объяснила Бессараб.Также депутат напомнила о процессе индексации пенсий на ближайшие годы."Пенсия неработающим пенсионерам в любом случае будет подниматься. Чтобы к 2024 году она составила в среднем 20 тысяч рублей. А уже в 2022 году у неработающих пенсионеров страховая пенсия по старости будет более 18,5 тысячи рублей", — отметила она. Парламентарий подчеркнула, что при возможности повышать размер выплат это обязательно сделают.С Нового года для некоторых категорий неработающих пенсионеров изменятся условия надбавки к пенсии. Бонус смогут получать те, кто до 1992 года работал в колхозах, совхозах, на машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, в крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственных артелях. Ранее такие граждане для получения надбавки должны были проживать в сельской местности.

https://ria.ru/20220102/pensiya-1766410698.html

https://ria.ru/20220101/yanvar-1764603660.html

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общество, госдума рф, ura.ru, светлана бессараб, россия