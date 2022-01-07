Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220107/otek-1766841553.html
После новогоднего застолья обратите внимание на один опасный признак
Назван "праздничный" признак опасных заболеваний - РИА Новости, 07.01.2022
После новогоднего застолья обратите внимание на один опасный признак
Отеки при переедании и излишнем употреблении алкоголя в праздники могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, пишет Ura.ru. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T11:20
2022-01-07T17:49
общество
здоровье - общество
новый год
здоровье
ирина бережная
ura.ru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764013840_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_1490cd97b138095d10e2e84e5114c85e.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Отеки при переедании и излишнем употреблении алкоголя в праздники могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, пишет Ura.ru.В беседе со СМИ диетолог и эндокринолог Антон Поляков заявил, что причиной отечности может быть множество факторов. Врач напомнил, что переедание и злоупотребление спиртным сами по себе вредят организму."Очень много причин отеков — это и щитовидная железа, и почки, нарушение электролитного баланса, результат воспалительных процессов, нарушение баланса половых гормонов", — уточнил медик.Врач-терапевт Ольга Александрова, в свою очередь, отметила, что среди причин отечности могут быть другие проблемы со здоровьем."Отеки могут возникать из-за снижения белка в крови, спровоцированного болезнями печени и почек, гормональных нарушений, сердечной недостаточности. Поэтому если отеки возникают регулярно и не связаны с употреблением алкоголя и жирной пищи, то важно определить причину их появления", — заявила она.Ранее врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik рассказала, что на праздничном столе должно быть много свежих овощей, листьев салата, петрушки, укропа и другой зелени.
https://ria.ru/20210313/pereedanie-1601045981.html
https://ria.ru/20211229/mayonez-1765921132.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764013840_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_9ea08baa44bd186020ab9f72a588b45a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, новый год, здоровье, ирина бережная, ura.ru
11:20 07.01.2022 (обновлено: 17:49 07.01.2022)
 
Назван "праздничный" признак опасных заболеваний

Диетологи назвали отеки после праздников симптомом опасных болезней

© Depositphotos / gpointstudioРождественские блюда
Рождественские блюда - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© Depositphotos / gpointstudio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Отеки при переедании и излишнем употреблении алкоголя в праздники могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, пишет Ura.ru.
В беседе со СМИ диетолог и эндокринолог Антон Поляков заявил, что причиной отечности может быть множество факторов. Врач напомнил, что переедание и злоупотребление спиртным сами по себе вредят организму.
Овсяные отруби - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта 2021, 08:54
Назван продукт, который поможет избежать переедания
"Очень много причин отеков — это и щитовидная железа, и почки, нарушение электролитного баланса, результат воспалительных процессов, нарушение баланса половых гормонов", — уточнил медик.
Врач-терапевт Ольга Александрова, в свою очередь, отметила, что среди причин отечности могут быть другие проблемы со здоровьем.
"Отеки могут возникать из-за снижения белка в крови, спровоцированного болезнями печени и почек, гормональных нарушений, сердечной недостаточности. Поэтому если отеки возникают регулярно и не связаны с употреблением алкоголя и жирной пищи, то важно определить причину их появления", — заявила она.
Ранее врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik рассказала, что на праздничном столе должно быть много свежих овощей, листьев салата, петрушки, укропа и другой зелени.
Салат - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 02:15Новый год — 2022
Диетолог рассказала, как снизить калорийность блюд с майонезом
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоНовый годЗдоровьеИрина БережнаяUra.ru
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16В госдепе заявили, что ждут "ложных комментариев" от России о переговорах
01:16Врач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздники
01:08США пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" России
01:04Госдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из Европы
01:01Пушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТО
00:55В Кемеровской области в пансионате произошел пожар
00:52В госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с Россией
00:49Госдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО
00:46В госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и США
00:30В МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамством
00:11В Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездов
00:05Возобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 января
23:56В Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражение
23:47В Казахстане власти взяли под контроль все здания госорганов
23:42Эксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в Казахстане
23:35Источник рассказал о ситуации в Байконуре
23:34Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил Токаев
23:31США сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИ
23:26В Казахстане задержали около четырех тысяч террористов
23:24Западные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме
Лента новостейМолния
В госдепе заявили, что ждут "ложных комментариев" от России о переговорахВрач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздникиСША пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" РоссииГосдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из ЕвропыПушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТОВ Кемеровской области в пансионате произошел пожарВ госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с РоссиейГосдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТОВ госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и СШАВ МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамствомВ Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездовВозобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 январяВ Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражениеВ Казахстане власти взяли под контроль все здания госоргановЭксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в КазахстанеИсточник рассказал о ситуации в БайконуреМиротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил ТокаевСША сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИВ Казахстане задержали около четырех тысяч террористовЗападные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме