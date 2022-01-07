https://ria.ru/20220107/otek-1766841553.html

После новогоднего застолья обратите внимание на один опасный признак

Назван "праздничный" признак опасных заболеваний - РИА Новости, 07.01.2022

После новогоднего застолья обратите внимание на один опасный признак

Отеки при переедании и излишнем употреблении алкоголя в праздники могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, пишет Ura.ru. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T11:20

2022-01-07T11:20

2022-01-07T17:49

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ирина бережная

ura.ru

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Отеки при переедании и излишнем употреблении алкоголя в праздники могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, пишет Ura.ru.В беседе со СМИ диетолог и эндокринолог Антон Поляков заявил, что причиной отечности может быть множество факторов. Врач напомнил, что переедание и злоупотребление спиртным сами по себе вредят организму."Очень много причин отеков — это и щитовидная железа, и почки, нарушение электролитного баланса, результат воспалительных процессов, нарушение баланса половых гормонов", — уточнил медик.Врач-терапевт Ольга Александрова, в свою очередь, отметила, что среди причин отечности могут быть другие проблемы со здоровьем."Отеки могут возникать из-за снижения белка в крови, спровоцированного болезнями печени и почек, гормональных нарушений, сердечной недостаточности. Поэтому если отеки возникают регулярно и не связаны с употреблением алкоголя и жирной пищи, то важно определить причину их появления", — заявила она.Ранее врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik рассказала, что на праздничном столе должно быть много свежих овощей, листьев салата, петрушки, укропа и другой зелени.

https://ria.ru/20210313/pereedanie-1601045981.html

https://ria.ru/20211229/mayonez-1765921132.html

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