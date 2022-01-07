https://ria.ru/20220107/oskar-1766904261.html

Умер первый темнокожий обладатель "Оскара" за лучшую мужскую роль

Умер первый темнокожий обладатель "Оскара" за лучшую мужскую роль - РИА Новости, 07.01.2022

Умер первый темнокожий обладатель "Оскара" за лучшую мужскую роль

Сидни Пуатье, являющийся первым темнокожим актером, получившим премию "Оскар" за лучшую мужскую роль, скончался в возрасте 94 лет, сообщило издание TMZ. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T21:12

2022-01-07T21:12

2022-01-07T21:12

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сидни Пуатье, являющийся первым темнокожим актером, получившим премию "Оскар" за лучшую мужскую роль, скончался в возрасте 94 лет, сообщило издание TMZ.О причинах смерти актера, имевшего гражданство США и Багамских островов, не сообщается.Актер родился в 1927 году в американском городе Майами в семье выходцев с Багамских островов. За свою актерскую карьеру Пуатье снялся в десятках фильмов. За картину "Полевые лилии", вышедшую в 1963 году, он был удостоен "Оскара" в номинации "лучшая мужская роль". В дальнейшем стал дипломатом. В частности, Пуатье занимал пост посла Багамских островов в Японии.

https://ria.ru/20211227/rezhisser-1765593982.html

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в мире, сша, япония, оскар (премия), багамские острова