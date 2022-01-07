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Умер первый темнокожий обладатель "Оскара" за лучшую мужскую роль
Умер первый темнокожий обладатель "Оскара" за лучшую мужскую роль - РИА Новости, 07.01.2022
Умер первый темнокожий обладатель "Оскара" за лучшую мужскую роль
Сидни Пуатье, являющийся первым темнокожим актером, получившим премию "Оскар" за лучшую мужскую роль, скончался в возрасте 94 лет, сообщило издание TMZ. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T21:12
2022-01-07T21:12
2022-01-07T21:12
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сидни Пуатье, являющийся первым темнокожим актером, получившим премию "Оскар" за лучшую мужскую роль, скончался в возрасте 94 лет, сообщило издание TMZ.О причинах смерти актера, имевшего гражданство США и Багамских островов, не сообщается.Актер родился в 1927 году в американском городе Майами в семье выходцев с Багамских островов. За свою актерскую карьеру Пуатье снялся в десятках фильмов. За картину "Полевые лилии", вышедшую в 1963 году, он был удостоен "Оскара" в номинации "лучшая мужская роль". В дальнейшем стал дипломатом. В частности, Пуатье занимал пост посла Багамских островов в Японии.
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в мире, сша, япония, оскар (премия), багамские острова
Умер первый темнокожий обладатель "Оскара" за лучшую мужскую роль
Первый темнокожий обладатель "Оскара" за лучшую мужскую роль Пуатье умер в возрасте 94 лет