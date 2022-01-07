06:50 07.01.2022 (обновлено: 06:56 07.01.2022)
Глава МИД Казахстана рассказал Блинкену о контртеррористической операции
Глава МИД Казахстана Тлеуберди рассказал Блинкену о контртеррористической операции
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди
НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном подробно рассказал о контртеррористической операции, проводимой с участием миротворческих сил ОДКБ, говорится в сообщении пресс-службы казахстанского МИД.
"Министр (Тлеуберди) подробно информировал Блинкена о ситуации в стране, а также о контртеррористической операции, проводимой с участием миротворческих сил ОДКБ", - отмечается в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.