https://ria.ru/20220107/nomer-1766812957.html

Какие данные мошенники могут выудить из номера телефона

Эксперт рассказал, какие данные мошенники могут выудить из номера телефона - РИА Новости, 07.01.2022

Какие данные мошенники могут выудить из номера телефона

Зная номер телефона, злоумышленники могут выяснить и дополнительную информацию о человеке, рассказал агентству "Прайм" аналитик центра мониторинга и... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T04:19

2022-01-07T04:19

2022-01-07T04:19

технологии

телефон

whatsapp inc.

telegram (приложение)

инфосистемы джет

мошенники

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Зная номер телефона, злоумышленники могут выяснить и дополнительную информацию о человеке, рассказал агентству "Прайм" аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Игорь Фиц.Так, если владелец номера использует систему быстрых платежей, мошенники могут получить его имя, отчество и номер счета в банке, уточнил эксперт. Через мобильные приложения, такие как Telegram и WhatsApp, можно также узнать имя пользователя, а иногда на фото увидеть, как он выглядит.Номер телефона приходится привязывать к различным приложениям, указывать его при подписании документов. При этом не все организации тщательно относятся к защите личных данных клиентов, иногда они утекают и попадают в даркнет, а оттуда – в руки к мошенникам, отметил Фиц. Таким образом, злоумышленники добывают информацию о банковском счете, паспортных данных, месте жительства и имуществе жертвы.Эксперт посоветовал не раскрывать персональную информацию на личных страницах публичных приложений – это может поставить под угрозу не только вас, но и ваше окружение.

https://ria.ru/20220106/aferisty-1766454726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, телефон, whatsapp inc., telegram (приложение), инфосистемы джет, мошенники