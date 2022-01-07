https://ria.ru/20220107/nomer-1766812957.html
Какие данные мошенники могут выудить из номера телефона
Эксперт рассказал, какие данные мошенники могут выудить из номера телефона - РИА Новости, 07.01.2022
Какие данные мошенники могут выудить из номера телефона
Зная номер телефона, злоумышленники могут выяснить и дополнительную информацию о человеке, рассказал агентству "Прайм" аналитик центра мониторинга и... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T04:19
2022-01-07T04:19
2022-01-07T04:19
технологии
телефон
whatsapp inc.
telegram (приложение)
инфосистемы джет
мошенники
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Зная номер телефона, злоумышленники могут выяснить и дополнительную информацию о человеке, рассказал агентству "Прайм" аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Игорь Фиц.Так, если владелец номера использует систему быстрых платежей, мошенники могут получить его имя, отчество и номер счета в банке, уточнил эксперт. Через мобильные приложения, такие как Telegram и WhatsApp, можно также узнать имя пользователя, а иногда на фото увидеть, как он выглядит.Номер телефона приходится привязывать к различным приложениям, указывать его при подписании документов. При этом не все организации тщательно относятся к защите личных данных клиентов, иногда они утекают и попадают в даркнет, а оттуда – в руки к мошенникам, отметил Фиц. Таким образом, злоумышленники добывают информацию о банковском счете, паспортных данных, месте жительства и имуществе жертвы.Эксперт посоветовал не раскрывать персональную информацию на личных страницах публичных приложений – это может поставить под угрозу не только вас, но и ваше окружение.
https://ria.ru/20220106/aferisty-1766454726.html
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технологии, телефон, whatsapp inc., telegram (приложение), инфосистемы джет, мошенники
Эксперт рассказал, какие данные мошенники могут выудить из номера телефона
Эксперт Фиц предупредил, что мошенники могут добыть информацию о владельце номера телефона