Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220107/nomer-1766812957.html
Какие данные мошенники могут выудить из номера телефона
Эксперт рассказал, какие данные мошенники могут выудить из номера телефона - РИА Новости, 07.01.2022
Какие данные мошенники могут выудить из номера телефона
Зная номер телефона, злоумышленники могут выяснить и дополнительную информацию о человеке, рассказал агентству "Прайм" аналитик центра мониторинга и... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T04:19
2022-01-07T04:19
технологии
телефон
whatsapp inc.
telegram (приложение)
инфосистемы джет
мошенники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfadaf36c8470ca65ca50a6e09d48c96.jpg
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Зная номер телефона, злоумышленники могут выяснить и дополнительную информацию о человеке, рассказал агентству "Прайм" аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Игорь Фиц.Так, если владелец номера использует систему быстрых платежей, мошенники могут получить его имя, отчество и номер счета в банке, уточнил эксперт. Через мобильные приложения, такие как Telegram и WhatsApp, можно также узнать имя пользователя, а иногда на фото увидеть, как он выглядит.Номер телефона приходится привязывать к различным приложениям, указывать его при подписании документов. При этом не все организации тщательно относятся к защите личных данных клиентов, иногда они утекают и попадают в даркнет, а оттуда – в руки к мошенникам, отметил Фиц. Таким образом, злоумышленники добывают информацию о банковском счете, паспортных данных, месте жительства и имуществе жертвы.Эксперт посоветовал не раскрывать персональную информацию на личных страницах публичных приложений – это может поставить под угрозу не только вас, но и ваше окружение.
https://ria.ru/20220106/aferisty-1766454726.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9118afb3cb4c307b91e0852302f8c87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, телефон, whatsapp inc., telegram (приложение), инфосистемы джет, мошенники
04:19 07.01.2022
 
Эксперт рассказал, какие данные мошенники могут выудить из номера телефона

Эксперт Фиц предупредил, что мошенники могут добыть информацию о владельце номера телефона

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтарт продаж новых iPhone в России
Старт продаж новых iPhone в России - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Зная номер телефона, злоумышленники могут выяснить и дополнительную информацию о человеке, рассказал агентству "Прайм" аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Игорь Фиц.
Так, если владелец номера использует систему быстрых платежей, мошенники могут получить его имя, отчество и номер счета в банке, уточнил эксперт. Через мобильные приложения, такие как Telegram и WhatsApp, можно также узнать имя пользователя, а иногда на фото увидеть, как он выглядит.
Номер телефона приходится привязывать к различным приложениям, указывать его при подписании документов. При этом не все организации тщательно относятся к защите личных данных клиентов, иногда они утекают и попадают в даркнет, а оттуда – в руки к мошенникам, отметил Фиц. Таким образом, злоумышленники добывают информацию о банковском счете, паспортных данных, месте жительства и имуществе жертвы.
Эксперт посоветовал не раскрывать персональную информацию на личных страницах публичных приложений – это может поставить под угрозу не только вас, но и ваше окружение.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
Вчера, 01:15Новый год — 2022
Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничества
 
ТехнологииТелефонWhatsApp Inc.Telegram (приложение)Инфосистемы Джетмошенники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29Собянин поздравил москвичей с Рождеством
09:29Интернет в Казахстане возобновил работу
09:18Путин поздравил россиян с Рождеством
09:18Аэропорт Алма-Аты продлил ограничение на время работы в пятницу
09:15В Казахстане отключили интернет
09:15В Казахстане полностью восстановили железнодорожное сообщение
09:06В Приморье нашли убитого человеком амурского тигренка
09:04МЧС установило личности погибших при крушении вертолета в Башкирии
08:46Военные на центральной площади Алма-Аты предупредили о скорой зачистке
08:45Власти Казахстана рассказали о работе миротворцев ОДКБ
08:41СМИ: радикалы пытались захватить Академию погранслужбы КНБ в Алма-Ате
08:34Полиция в Нур-Султане опровергла информацию о попытках ввоза оружия в город
08:33Умер второй пострадавший при жесткой посадке вертолета в Башкирии
08:31Протесты в Казахстане возглавили бандиты и террористы, заявили власти
08:17В центре Алма-Аты началась перестрелка
08:16В Казахстане заявили, что захватчики действовали профессионально
08:15В Казахстане заявили о восстановлении правопорядка во всех регионах страны
08:14В Киргизии рассказали, сколько миротворцев поедут в Казахстан по линии ОДКБ
08:13В нацгвардии Казахстана рассказали о потерях из-за массовых беспорядков
08:09МВД Казахстана подтвердило ликвидацию 26 вооруженных преступников
Лента новостейМолния
Собянин поздравил москвичей с РождествомИнтернет в Казахстане возобновил работуПутин поздравил россиян с РождествомАэропорт Алма-Аты продлил ограничение на время работы в пятницуВ Казахстане отключили интернетВ Казахстане полностью восстановили железнодорожное сообщениеВ Приморье нашли убитого человеком амурского тигренкаМЧС установило личности погибших при крушении вертолета в БашкирииВоенные на центральной площади Алма-Аты предупредили о скорой зачисткеВласти Казахстана рассказали о работе миротворцев ОДКБСМИ: радикалы пытались захватить Академию погранслужбы КНБ в Алма-АтеПолиция в Нур-Султане опровергла информацию о попытках ввоза оружия в городУмер второй пострадавший при жесткой посадке вертолета в БашкирииПротесты в Казахстане возглавили бандиты и террористы, заявили властиВ центре Алма-Аты началась перестрелкаВ Казахстане заявили, что захватчики действовали профессиональноВ Казахстане заявили о восстановлении правопорядка во всех регионах страныВ Киргизии рассказали, сколько миротворцев поедут в Казахстан по линии ОДКБВ нацгвардии Казахстана рассказали о потерях из-за массовых беспорядковМВД Казахстана подтвердило ликвидацию 26 вооруженных преступников