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У канцлера Австрии обнаружили коронавирус
У канцлера Австрии обнаружили коронавирус - РИА Новости, 07.01.2022
У канцлера Австрии обнаружили коронавирус
Канцлер Австрии Карл Нехаммер сдал положительный тест на коронавирус, говорится в сообщении ведомства канцлера. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T18:55
2022-01-07T19:17
распространение коронавируса
австрия
коронавирусы
коронавирус covid-19
карл нехаммер
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ВЕНА, 7 янв - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер сдал положительный тест на коронавирус, говорится в сообщении ведомства канцлера."Канцлер Карл Нехаммер сдал сегодня положительный тест на коронавирус", - говорится в сообщении.Сообщается, что в среду политик общался с человеком, у которого позже был выявлен коронавирус. Сам канцлер ранее сделал три прививки от коронавируса, он находится дома на карантине и продолжает работу. Его жена и дети также сдали тесты и получили отрицательный результат.Болезнь на данный момент протекает бессимптомно. "Нет причин для беспокойства, чувствую себя хорошо. Я призываю, прививайтесь, сделайте бустерную прививку. Это с большой вероятностью защитит от тяжелого течения болезни", - заявил канцлер.
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австрия, коронавирусы, коронавирус covid-19, карл нехаммер
18:55 07.01.2022 (обновлено: 19:17 07.01.2022)
 
У канцлера Австрии обнаружили коронавирус

У канцлера Австрии Карла Нехаммера обнаружили коронавирус, болезнь протекает бессимптомно

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Канцлер Австрии Карл Нехаммер
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ВЕНА, 7 янв - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер сдал положительный тест на коронавирус, говорится в сообщении ведомства канцлера.
"Канцлер Карл Нехаммер сдал сегодня положительный тест на коронавирус", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в среду политик общался с человеком, у которого позже был выявлен коронавирус. Сам канцлер ранее сделал три прививки от коронавируса, он находится дома на карантине и продолжает работу. Его жена и дети также сдали тесты и получили отрицательный результат.
Болезнь на данный момент протекает бессимптомно. "Нет причин для беспокойства, чувствую себя хорошо. Я призываю, прививайтесь, сделайте бустерную прививку. Это с большой вероятностью защитит от тяжелого течения болезни", - заявил канцлер.
 
Распространение коронавирусаАвстрияКоронавирусыКоронавирус COVID-19Карл Нехаммер
 
 
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