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У канцлера Австрии обнаружили коронавирус

У канцлера Австрии обнаружили коронавирус - РИА Новости, 07.01.2022

У канцлера Австрии обнаружили коронавирус

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сдал положительный тест на коронавирус, говорится в сообщении ведомства канцлера. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T18:55

2022-01-07T18:55

2022-01-07T19:17

распространение коронавируса

австрия

коронавирусы

коронавирус covid-19

карл нехаммер

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ВЕНА, 7 янв - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер сдал положительный тест на коронавирус, говорится в сообщении ведомства канцлера."Канцлер Карл Нехаммер сдал сегодня положительный тест на коронавирус", - говорится в сообщении.Сообщается, что в среду политик общался с человеком, у которого позже был выявлен коронавирус. Сам канцлер ранее сделал три прививки от коронавируса, он находится дома на карантине и продолжает работу. Его жена и дети также сдали тесты и получили отрицательный результат.Болезнь на данный момент протекает бессимптомно. "Нет причин для беспокойства, чувствую себя хорошо. Я призываю, прививайтесь, сделайте бустерную прививку. Это с большой вероятностью защитит от тяжелого течения болезни", - заявил канцлер.

австрия

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австрия, коронавирусы, коронавирус covid-19, карл нехаммер